Marcela, Jaima, Gina, Alexa, Roxana y Pamela son las protagonistas de 'Wërapara, chicas trans'. Sus vidas transcurren entre las montañas de los Andes colombianos: allí siembran la tierra, cultivan y cosechan café, fabrican artesanías, cuidan de sus hogares y, ante todo, honran su territorio y cultura ancestral.



Ellas conforman un grupo de mujeres trans de la comunidad Emberá Chami ubicada en el resguardo indígena Karmata Rua, en Jardín Antioquia.



Desde allí, han emprendido una lucha por su identidad, que ellas mismas califican como "respetuosa" con su comunidad, conformada por unas tres mil personas.

Hoy tienen dos inmateriales que han sido fundamentales en sus procesos personales y comunitarios: el respeto y el reconocimiento.



Sus inspiradoras historias se pueden conocer a través de este documental dirigido por Claudia Fischer y Felipe Paz, quienes llegaron a ellas por medio de la aproximación de Richard Battye, Liliana Sanguino y la diseñadora de moda Laura Laurens.



Su conocimiento de la artesanía y su potencial para la moda y las pasarelas fue algo que las unió y permitió que, como dice Marcela, "Claudia encontrara a esas flores, que como las orquídeas son de diferentes colores, y que estaban escondidas en la montaña".



Este proyecto de vida las ha llevado a ser participantes en diferentes pasarelas como El Fashion Case Show del Summer House 2019 de Londres y convertirse en figuras de liderazgo dentro y fuera de su colectividad.

"'Wërapara', significa mujer diferente o mujer trans. 'Wëra' significa mujer y para algo oculto que de lejos no se distingue, pero de cerca sí", explica Roxana Panchi, una de las líderes de este grupo de amigas que se conoció haciendo trabajos de campo.



Roxana es la única graduada de la escuela secundaria y es el puente comercial de

sus tradicionales y coloridos trabajos hechos a mano de chaquiras y dirige un taller que tiene lugar en su casa.



"Para mí fue tan bonito que Roxana nos empezara a reunir en su taller. Nosotras tenemos que demostrar las fuerzas que tenemos, que somos berracas y ahí vamos con toda", agregó Marcela Panchi, tía de Roxana y quien fue la primera integrante abiertamente transgénero del resguardo indígena Karmata Rúa, creando el precedente de ser la primera persona en vivir con su pareja en el territorio.

Las Wërapara han participado en desfiles de moda y han aprendido sobre el diseño para trabajar en sus accesorios. Foto: Instagram @werapara.documentary

Ambas aseguran que en su comunidad las cosas han cambiado y que hay admiración y respeto por parte de la mayoría. Por ejemplo, Roxana ya puede practicar deportes con las mujeres, como el básquetbol, que es uno de sus pasatiempos y ahora tienen más espacios participativos.



Por su parte, Marcela narra que vive su verdad, sin alejarse de su familia, lo que ha sido fundamental para ella.



"A mí me pasó que desde niño no podía demostrar lo que era porque si mis papás o mis hermanos me veían diferente, yo sabía que no me aceptaban. Yo por ese miedo me oculté, pero en la comunidad había como chicas trans mayores, pero no podía acercarme a ellas, yo solo las admiraba", cuenta Marcela, "pero al irme por un tiempo aprendí que si yo ocultaba no iba a ser feliz", añade.



Por eso decidió retornar a su comunidad, pero sin el temor de ser Marcela y de vivir con su pareja, con quien ya lleva 23 años.

Sobre el impacto del documental, Roxana afirma que puede cambiar la percepción y abrir el espectro de quienes lo vean.



"Con este documental llegaremos a algunos públicos que dirán: 'qué bien, es un ejemplo para todo el mundo', porque yo logré la admiración del público, de mi comunidad, el respeto de mi familia, de los vecinos y creo que es un ejemplo para otras comunidades y para otras trans que tienen miedo, a ellas les digo que sean berracas, que demuestren quienes son y luchen si quieren luchar en la misma tierra", asegura.

Si quiere conocer más sobre las historias de estas seis mujeres indígenas trans, aquí le contamos dónde puede ver el documental, que está en salas desde el jueves 22 de junio.

Bogotá

Cinemateca de Bogotá - Carrera 3 # 19 - 10

Cine Colombia Av. Chile - Calle 72 # 10 - 34

Cali

Cinemateca La Tertulia - Avenida Colombia # 5 - 105 Oeste

Cine Colombia Unicali - Carrera 100 # 5 - 169

Medellín

Cinemas Procinal Las Américas - Centro Comercial Plaza de las Américas. Transversal 71 D # 6-94

Cinemas Procinal Aventura - Carrera 52A #65-86

Cinemas Procinal La Ceja - Carrera 13 #26B 56 - P2 Local 205

Museo de Artes Moderno de Medellín- MAMM - Carrera 44 # 19A-100

Colombo Americano de Medellín - Carera 45 #53 – 24

