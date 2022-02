La canción We Don't Talk About Bruno, de la banda sonora de la película Encanto, resiste firme por tercera semana consecutiva al frente de Billboard Hot 100, la principal lista de popularidad musical en Estados Unidos.

Encabeza además las listas de streaming, que mide los temas más escuchados en radio y los principales servicios de música en línea, y Billboard Global 200, que reúne la actividad de reproducción y ventas en más de 200 territorios del mundo, según las clasificaciones publicadas este martes por la prestigiosa publicación musical estadounidense.



El tema interpretado por Carolina Gaitán, Mauro Castillo, Adassa, Rhenzy Feliz, Diane Guerrero, Stephanie Beatriz y el elenco del filme inspirado en el folclor colombiano sigue igualando registros históricos de películas de Disney.

Según Billboard, We Don't Talk About Bruno, la primera canción de una película animada de Disney en ser número 1 tras A Whole New World, de Aladdin, en 1993, igualó otro hito.

En esta ocasión empató con All for Love, de Los tres mosqueteros e interpretada por Sting, Bryan Adams y Rod Stewart, como la película de Disney, ya sea animada o no, que logra permanecer durante tres semanas al frente de Hot 100, en ese caso entre enero y febrero de 1994.



Pero el "encantamiento" de la música de este filme en Estados Unidos va mucho más allá y su banda sonora sigue por quinta semana consecutiva al frente de la lista de Billboard 200, que clasifica los discos más exitosos del momento en el país.

Lidera varias listas de Billboard

We Don't Talk About Bruno ha cruzado fronteras con una viralidad entre los niños que no se veía desde el famoso Let it Go, de Frozen (2013), también de Disney.



Y el medio especializado destaca además que tanto We Don't Talk About Bruno como la banda sonora de Encanto, autoría de Lin-Manuel Miranda, son los primeros temas de una banda sonora en 26 años en liderar Billboard 200 y Hot 100 de manera simultánea por al menos tres semanas.

Este hecho no se repetía desde 1995 y el disco de la cinta Dangerous Minds, que incluía el tema de Coolio Gangsta's Paradise.



Pero el álbum de la última cinta animada de Disney lidera además otras dos clasificaciones de Billboard, la de Bandas Sonoras y Discos Independientes, y tiene el tema Dos Oruguitas, entre las finalistas al Óscar a la mejor canción original.

EFE