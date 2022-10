El último episodio de la exitosa serie 'The Big Bang Theory' se emitió en mayo del 2019, después de ganar 10 premios Emmy y 12 temporadas. La armonía y la diversión que sus actores transmitieron en el programa parece que se desvaneció cuando iban a empezar las grabaciones de esta última etapa.

El primer día de la lectura de guion, que se hace previamente como parte de la preproducción, fue el campanazo: Jim Parsons estaba incómodo. Sabía que no quería seguir y tenía claro que sería su última temporada. Decidió hablar con los productores Chuck Lorre y Steve Molaro. Una semana más tarde convocaron a una reunión con todo el elenco y la producción.



La tensión, la desilusión y hasta la rabia que surgieron en ese momento forman parte de lo narrado por el libro 'The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Serie', de Jessica Radloff, en el que sus protagonistas revelaron cómo fue que se enteraron que la ficción no tendría más temporadas y cuáles fueron sus primeras impresiones.

'The Big Bang Theory'

Esa tarde, luego de esa reunión, hubo muchas lágrimas, especialmente de la actriz

Kaley Cuoco. Johnny Galecki comentó que la mayor desilusión provino no de la decisión de Parsons sino de que él no les contara primero a ellos, sus compañeros de reparto para prepararlos.



“Simplemente no estaba de acuerdo con la forma en que se manejó. Pensamos que íbamos a ir a la oficina de Chuck para hablar sobre la renegociación, y luego Chuck le pasó la batuta a Jim. Y Jim se sorprendió y obviamente lo tomó por sorpresa”, dice el actor en un aparte del texto.



Por supuesto, las jornadas de grabación de esa última temporada se tornaron difíciles, Kaley Cuoco no cruzaba la mirada con Parsons y tampoco hablaban entre escenas. Galecki les expresó a los productores sus frustraciones.



Así, acabó una de las comedias más exitosas de la televisión estadounidense que contaba con un ensamble actoral que siempre brilló por su química en la historia.

