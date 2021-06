Warner Bos está en la búsqueda de su nueva 'Wonder Woman'

Warner Bros comenzó la búsqueda de una nueva actriz que interprete el papel de 'Wonder Woman' (La mujer maravilla), pues la actriz Gal Gadot no está entre su baraja de candidatas para la nueva entrega, titulada 'The Flash'.



De esta manera, continúan los cambios en las producciones que el gigante cinematográfico viene haciendo en su propuesta sobre los contenidos inspirados en el denominado 'universo expandido de DC Cómics'.

El analista Enzo Rueda, del portal especializado Spoiler lanza sus primeras conjeturas para explicar esta decisión.



"El primer pensamiento que surge es que The Flash tendrá viajes en el tiempo, donde veremos a Ben Affleck y Michael Keaton como Batman, y aquí podríamos tener a una Wonder Woman de otro universo, pero por ahora se desconoce. Lo cierto hasta el momento es que Gal Gadot regresará para la tercera película de su personaje y, teniendo en cuenta la última información, no se descarta que sea lo último que haga dentro del DCEU", explica Rueda.



Anota que muchos de los cambios que se han realizado en el universo de DC Cómics no han dejado feliz a los fanáticos.



Uno de los disgustos se debió al despido del actor Henry Cavill, que no será Superman. "Los aficionados hicieron campañas en las redes sociales, pero Warner Bros hizo oídos sordos y próximamente veremos a un nuevo intérprete del personaje, con una nueva historia",, comenta Rueda.

