Un test de otro mundo para fanáticos de la serie 'WandaVision'

Es la serie que ha roto todos los esquemas en el universo cinematográfico de Marvel. Se ha arriesgado a contar un poco más del romance entre la poderosa Wanda Maximoff y el robot Vision, pero en clave de humor y rindiendo tributo a las series de comedia clásicas. Aunque poco a poco ha ido revelando su conexión con acontecimientos y personajes de las películas que inspiraron a la primera serie de Marvel en Disney Plus.

Mientras se conocen más detalles y locuras con el estreno del quinto episodio, les dejamos un test para medir sus conocimientos y fanatismo por esta aventura de otro mundo, protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany.



1. ¿En qué película comenzó la historia de amor de Wanda y Vision?



A. En Iron Man 2.

B. En Avengers Infinty World

C. En Avengers: la Era de Ultrón

D. En Doctor Strange



2. WandaVision es la primera serie de TV salida del Universo Cinematográfico de Marvel. ¿A que otra serie le quitó ese título?



A. The Falcon and the Winter Soldier

B. Eternals

C. Loki

D. Hawkeye

WandaVision Foto: Disney+



3. El primer episodio de la serie WandaVision fue realmente especial para sus protagonistas porque.

A. Se rodó durante la pandemia

B. Se hizo en blanco y negro

C. Tuvo público en vivo durante el rodaje

D. Se hizo en plano secuencia



4. La serie le rinde homenaje a las comedias clásicas, pero una de sus mayores referencias es:

A. El show de Bill Cosby

B. The Golden Girls

C, Mad About You

D. El show de Dick Van Dike



5. En algunos episodios de la serie se ven comerciales que hace referencia a:



A. Stan Lee

B. El capitán América

C. Hydra

D. Los X-Men

Escena con el personaje de Geraldine Foto: Disney+

6. ¿El tercer episodio ‘a color’ de la serie marca un antes y un después porque?



A. Wanda es madre

B. Descubren la identidad de Vision

C. Geraldine revela datos acerca de un hermano de Wanda

D. Se revela que existe un portal a otra realidad.



7. Agnes y Herb son importantes en la serie por:

​

A. Ser los vecinos entrometidos de la pareja protagonista

B. Ser enemigos de Wanda

C. Ser fantasmas.

D. Ser espías

8. ¿Quién aparece en el cuarto capítulo de WandaVision?



A. Capitana Marvel

B. Nick Fury

C. Monica Rambeu

D. Bill Bixty.



9. El personaje de Darcy Lewis ayuda a resolver un poco los misterios de WandaVision. Ella es recordada por:



A. Ser pieza fundamental de los Agentes of S.H.I.ELD.

B. Haber sido parte de las películas de Thor

C. Ser la mejor amiga de Bruce Banner

D. Trabajar como agente encubierto de Hydra



10. Por ahora, ¿qué papel cumple la organización SWORD?

A. Cuidar a los hijos de Wanda y Vision

B. Monitorear lo que está pasando en Westview

C. Hacerle competencia a las industrias Stark

D. Luchar contra los poderes de Wanda y Vision



Encuentre las respuestas aquí.



