¿Qué significa el mensaje final del episodio 8 de Wanda Vision?

A medida que avanza la serie de moda de Disney Plus Wanda Vision, sus espectadores quedan en suspenso, en especial con escenas sorpresivas al final de los episodios, como ocurrió con el cierre de la octava entrega.



Muy sorprendidos se mostraron los espectadores en redes, luego de ver que tan pronto finalizaron los créditos apareció una extraña escena.

Luego de la revelación de que Agnes es la bruja Ágatha Harkness, el punto de tensión quedó en el tope en el episodio siete de la serie de Disney Plus, así que no se podía esperar otra cosa que el capítulo ocho se dedicara a ir armando todo el rompecabezas alrededor de Wanda, su poder, su pasado y, claro lo que le espera. Cuidado, hay detalles que podrían ser Spoilers.



En este punto del relato el eje argumental se cierra un poco y lleva al espectador a un reencuentro con algunos momentos esenciales para entender no solo la apuesta por esa nostalgia televisiva en la aventura de la pareja protagonista, sino las profundas motivaciones que marcaron a estos personajes.



Se podría decir que el octavo episodio fue el más emotivo de la temporada (hasta ahora), ya que ahonda en sentimientos como el amor, el sacrificio y la rabia. El espectador comienza no solo a entender lo que pasa con Wanda, sino que la empatía hacia ella se incrementa y se llega a comprender porque hizo lo que hizo.

La escena sorpresa

Luego de los créditos del episodio, se vio al director de SWORD, Hayward, oyendo que su equipo está preparado para el lanzamiento y para activar un arma. Acto seguido se aprecia un dron con jugo que Wanda había lanzado hace dos episodios.



Y acá viene el mensaje escondido del que todo el mundo habla, según lo explica el portal denofgeek.com: "Hayward tiene una copia fresca de color blanco fantasma de The Vision, activada y lista para entrar en batalla con Wanda. Esto es enorme, y mucho más grande que Monica siendo secuestrada por el falso Pietro la semana pasada, porque cambia mucho lo que pensamos que sabíamos sobre el programa".



Este punto lleva a preguntarse ¿Quién es White Vision? "White Vision se extrae de la misma era de los cómics de la que proviene gran parte de WandaVision. Vision Quest" fue una leyenda de los cómics y destacó la primera historia del misántropo John Byrne en West Coast Avengers. En él, Vision fue secuestrado y desmontado por agentes de varios gobiernos, con la intención de volver a montarlo como un arma que puedan utilizar. Los Vengadores los detuvieron y recuperaron sus partes, pero cuando Hank Pym lo volvió a armar, no pudo reparar la piel sintética de Vision, y Wonder Man, cuyas ondas cerebrales eran la plantilla para la conciencia original de Vision, no consintió que fueran copiado de nuevo. Entonces, la Visión reactivada era de un blanco fantasma y completamente desprovista de emociones", explica el portal en mención.



La serie WandaVision, la producción televisiva que retoma el universo de los Avengers de Marvel, ha dejado claro que tiene una particular manera de contar las aventuras de la extraña pareja que hacen Wanda Maximoff y Vision.



Sigue el humor, los diálogos divertidos y simples en un ambiente que recuerda a producciones como La tribu Brady o la familia Partridge, pero sigue dando pistas y referencias que muchos fanáticos en redes van descubriendo.

