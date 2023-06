En medio de una calle de honor, los participantes de MasterChef Celebrity le dieron la despedida a uno de los concursantes que salió en el más reciente reto de eliminación del programa de RCN.



Se trata de Walter Zapata, un sacerdote que se ganó el cariño de los miembros de la cocina por su dulzura y carisma con sus demás compañeros.



En el más reciente capitulo, seis participantes portaban el delantal negro por sus resultados durante la semana: Karoll Márquez, Laura Barjum, Martha Isabel, Jairo, Zulma Rey y el padre Walter Zapata.

Grupo de MasterChef Celebrity 2023. Foto: Canal RCN

Dentro del reto de eliminación, los jurados pidieron que los seis concursantes cocinaran un bife de lomo, en el término exacto de la carne.



Algunos hicieron preparaciones perfectas y las acompañaron de guarniciones; sin embargo, hubo pocos vegetales dentro de los platos que presentaron a los jurados.



Márquez optó por un lomo que hace homenaje a la cultura hindú, pero se pasó un poco en la cantidad de clavos; mientras que Zulma Rey hizo una preparación de lomo con tocineta.



En cuanto al padre Walter, el sacerdote presentó una carne en un buen estado de cocción, pero no le puso ningún tipo de salsa: motivo por el que el jurado decidió que no continuaba en la competencia.



Según el sacerdote, la salsa estaba lista, pero sintió que no estaba tan fresca y que, por el contrario, “estaba cortada”.



Los demás concursantes recordaron con amor al padre Walter, quien, según ellos, inspira “amor, tranquilidad, paz y confianza”.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

