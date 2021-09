Waldo Urrego: el espíritu de ‘Café con aroma de mujer’

Dos personajes son el espíritu de Café con aroma de mujer: Octavio Vallejo (Luis Eduardo Motoa), el patriarca, que falleció en el primer capítulo pero que se cuela en el recuerdo y en las escenas, y Pedro Alzate, un hombre bueno que es la conciencia de la producción de RCN.

Waldo Urrego representa a este campesino, buen amigo de Octavio Vallejo y papá de uno de los personajes más siniestros de la novela: Carlos Mario (Ramiro Meneses).



“Recurrí a mis recuerdos de cuando estudié en Manizales. El Eje Cafetero no me es extrañó, conozco esa idiosincrasia, la respeto y admiro porque estar ahí significó mucho en mi vida. Don Pedro es un hombre de la zona, cuya mayor aspiración es ser bueno, servir, dar, crecer en forma sencilla sin convertirse en el más rico”, dice.



Otra cosa es el hijo. “Carlos Mario nace mirando el mundo de una manera diferente, con el deseo de tener cosas. Su papá cree que lo bueno está en ser y en dar. Muchas de las nuevas generaciones piensan que todo es tener y malversar. Su relación es de polos opuestos, de pensamientos irreconciliables y de extremos. Y con él, Pedro no va a perder su rectitud”.

Waldo Urrego nació en Bogotá en 1945. Tuvo unos padres que buscaban cambiar su futuro y lo llevaron de niño a Quibdó, donde creció. “Allá me crié felizmente. Mi mamá era profesora y mi papá fue colono. Estudié en el colegio Carrasquilla, y en unas fiestas, se montó un sainete y trabajé en él, me pareció muy divertido y me quedó sonando. Yo tenía como 10 u 11 años”.



Pero fue mucho después, cuando ya llegó a Bogotá, que descubrió que esa era su vida. “Un amigo de la novia de un primo era cercano a Carlos Benjumea y fue él quien me llevó a estudiar teatro y me puso aquí. Me dijo: ‘camine conmigo’, y yo me fui a la compañía de Tarcy Lacriado y Juan Peringola, de España, que tenían una obra de Lope de Vega, El nuevo mundo descubierto por Colón. También estuve 10 años en el Teatro Popular de Bogotá y mi carrera en televisión no ha parado, porque además he hecho producción y dirección”.



Por todo lo anterior, habla de los otros tiempos de la televisión, “esa en la que se creó una época y una forma de contar las cosas, mirando nuestros problemas y el mundo por encima de banalidad. Hoy hay otra forma de hacerla, y yo acepto los cambios”.

Su carrera en televisión empezó en la década de los años 60 y entre sus personajes más recordados están el de Saiter Ladrillos, de 'Los cuervos', y el de Cuéllar en la primera 'Amar y vivir'. Fue Edmundo de la Rosa en la primera versión de 'Los Victorinos', el padrastro de Victorino rico, “un senador corrupto, por variar”, dice.



“Aquí se trabajó muy bien el concepto de seriado, que miraba un aspecto de nuestro mundo, que era el telón de fondo principal. La historia de amor era un pretexto para contarlo, y eso lo diferenciaba de la telenovela. Esos seriados eran serios, ambiciosos, con una personalidad muy grande, con capacidad no solo para entretenernos sino para permitir que nos criticáramos. Tenían no solo identidad nacional sino responsabilidad nacional”.



Y aunque no critica lo de hoy, sí piensa que no hay políticas de Estado para la cultura y menos para la educación. “Si las hubiera, habría parámetros para construir, no como nos pasa, que cada gobierno cambia como le provoca. A esta, nuestra historia de capitalismo subdesarrollado, no podían ser ajenos la televisión y la radio, cuyos principios fueron para entretener, informar y educar. Y solo quedó el entretenimiento”.



Ahora, Waldo Urrego trabaja en una obra teatral que incluye magia. Se llama El rabo entre las piernas y la hace con María José Sarmiento. Se presentará en la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá del 30 de septiembre al 30 de octubre. “Soy mago, siempre me ha gustado, y en la obra, los juegos de magia son parte del argumento”.



Durante los días más difíciles de la pandemia estuvo encerrado con su esposa. “Felices y sanos, afortunadamente, con tiempo y reservas. Y me dediqué a la carpintería, oficio del que soy graduado del colegio de Quibdó”.



El Chocó sigue en su corazón, con los recuerdos de los músicos y deportistas con los que estudió, como Senén Mosquera.

Allá veía a diario el Atrato, “el río que era mi vida. Quibdó no era el de hoy, con su malecón, había casas sostenidas por guayacanes al lado del río. Y en la isla Pompeyo Paz encontrábamos pedazos de oro confundidos entre las piedras. Había quebradas hermosas que dragaron, como La Platina, eso quedó hecho un muladar. Ese tipo de cosas suceden en todo el país, porque hay sitios donde nunca ha habido Estado, ni bueno ni malo, y el Chocó es uno de esos”.



De allá, todavía recuerda a Michu y su casa. “Decían que era loca, pero se trataba de una mujer maravillosa, con sus pintas singulares. También comentaban que era bruja porque le daba a la gente remedios. A mí mamá le curaba el asma con caldo de coto de mico”.



Del Chocó, los Urrego salieron para Puerto Berrío, Chaparral, Manizales y finalmente Bogotá, donde Waldo encontró su camino a los 16 años, un camino que sigue andando.



En este nuevo Café no sale tanto, pero el nombre de su personajes es recurrente, por su decencia y su bondad.

