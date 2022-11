La muerte de Chadwick Boseman, en agosto de 2020, estremeció el mundo del espectáculo y a los fanáticos del superhéroe en el que había dejado la piel dos años atrás, Black Panther se había convertido en un fenómeno del universo de Marvel. Su familia, fanáticos, amigos y compañeros de set lloraron la partida del carismático actor que interpretó su papel cumbre cuando ya estaba luchando contra el cáncer que a la postre se lo llevó.

Lupita Nyong'o, ganadora del Óscar por 12 años de esclavitud y compañera de reparto de Chadwick en Black Panther, fue una de las más afectadas con la noticia. En la ficción interpretó a Nakia, la enamorada de T’Challa como se llama en su tribu Black Panther. Ahora, la actriz regresa en la segunda parte de la historia, Wakanda Forever, en una faceta muy distinta después de perder al amor de su vida en la historia.



“La vida y la muerte de Chadwick articulan la trama de esta película. Cuando lo perdimos, ninguno de nosotros lo esperaba y Ryan (Coogler, el director y coguionista) tuvo que lidiar con la idea de cómo seguir adelante. Terminó abrazando esa pregunta y convirtiéndola en la premisa central de la narrativa: ¿cómo avanzas cuando te enfrentas a una tragedia tan grande, a una pérdida tan profunda?”, comentó la actriz.

Así fue. Los productores junto a Coogler destrozados con la noticia empezaron a pensar en cómo darle un giro a un relato que ya no tenía a su estrella: la única forma era ofrendar el legado del actor y del personaje al mismo tiempo.



(Además: Chris Evans, el Capitán América, es el hombre más sexi del mundo)



Black Panther: Wakanda Forever (Pantera negra: Wakanda por siempre) —que se acaba de estrenar en los cines del país— se centra en la vida del país ficticio Wakanda después de la muerte de su rey. Allí abunda un preciado mineral que codician en el resto del planeta y es la reina Ramonda y su hija Shuri, madre y hermana de T’Challa, quienes deben continuar con su legado.

Facebook Twitter Linkedin

La reina Ramonda (Angela Bassett) asume el poder en Wakanda tras la muerte de su hijo T’Challa, el famoso Black Panther. Foto: Marvel / Disney

“Estamos muy entusiasmados por explorar la relación entre ellas dos. La primera película tiene mucho de la dinámica padre-hijo, tanto el protagonista como el antagonista tienen que lidiar con cómo seguir adelante luego de la muerte del padre. Esta película se convirtió en una historia de la maternidad como uno de los temas centrales. Muy a menudo, las madres deben continuar siendo madres a través de situaciones difíciles”.

La vida y la muerte de Chadwick articulan la trama de esta película. Cuando lo perdimos, ninguno de nosotros lo esperaba y Ryan tuvo que lidiar con la idea de cómo seguir adelante FACEBOOK

TWITTER

Nyong'o, nacida en México hace 39 años, hija de padres nigerianos, regresa como Nakia para apoyar a su país que está a punto de ser colonizado por otra civilización. Junto a ella actúan Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Martin Freeman y el mexicano Tenoch Huerta que debuta como el nuevo villano y líder de una ambiciosa cultura que vive bajo el agua. Lupita habló brevemente con EL TIEMPO sobre Black Panther: Wakanda Forever.



(Lea también: Nuevo tráiler de Avatar : estas son algunas de las pistas de la segunda parte)

Esta película es un sensible homenaje a Chadwick Boseman. ¿Cuáles fueron sus sentimientos al estar en el set sin él?



Fue muy duro, terrible. Pero quise dedicarle mi experiencia a ese recuerdo que tengo de Chadwick. Él fue un hombre muy dedicado a su trabajo, comprometido al ciento por ciento, el hecho de que hiciera la primera película ya estando enfermo y que falleciera antes de finalizar los otros filmes que emprendió fue algo tremendo. Yo quise brindar toda esa energía en el set y mantener su memoria abierta, agradecer por la oportunidad de hacer esta película, algo que él no pudo concretar. Así que hice Wakanda Forever en su memoria.

Esta película está llena de mensajes bonitos, pero cuál es en su opinión el más importante para el público.

Todo va a estar bien. Eso es algo tan fuerte e importante de entender cuando uno está en el filo de la tragedia, la oscuridad, la pérdida. Recuerdo cuando Chadwick murió, no sabía cómo asumir el momento, no podía entender por qué o para qué había sucedido esto, en algún momento alguien me dijo: “Todo va estar bien”, pero en ese punto no había considerado salir del abatimiento, de ese sentimiento de oscuridad. Sin embargo, el tiempo hace cosas maravillosas si solo esperas pacientemente y cuando estuve lista para salir de esa nube negra, recordé ese momento. Esa es una frase importante y poderosa de escuchar, mucho más si no lo crees. El gran mensaje es todo va a estar bien y el tiempo ayudará.



(Le puede interesar: ¿Ve Netflix, Prime Video o Disney+? Ojo a las películas y series para noviembre)

Nakia es una mujer ponderosa. ¿Siente que su personaje podría servir de inspiración a muchas niñas en el mundo?



Eso espero. Todas las mujeres de esta película podrían ser un símbolo, una de las cosas que más me gusta de este relato es que las mujeres nos aproximamos a las cosas de manera diferente, no asumimos los poderes en la misma forma, no tomamos las mismas decisiones, somos distintas, podemos no estar de acuerdo con la otra, pero hay algo común en todas y es nuestra pasión, dedicación y lealtad. Asumimos los personajes desde distintas perspectivas y a través de la vida misma que es cambiante todo el tiempo. Y creo que eso es algo importante para las jovencitas porque pueden tener poderosos ejemplos de cómo deberían ser las mujeres.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

Otras noticias