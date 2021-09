¡Vuelve Wolverine, el famoso personaje de la saga de los X-Men

Hugh Jackman hizo famoso al mutante más querido de Marvel, pero tras su despedida del personaje la compañía ha decidido revivirlo ¿Quién será el encargado de tomar ese legado?

El interrogante se responde con acento mexicano, ya que estará en la piel de experimentado actor Joaquín Cosío. Pero no lo hará en una película.

Realmente Cosío ya había participado prestando su profunda voz como villano en la producción animada Spider-Man: into the Spider-Verse, Fue un dictador en El escuadrón suicida, así que ese universo de poderosos no es ajeno para él.



Marvel anunció que su entrada al mundo de Wolverine se hará a partir de un pódcast titulado La larga noche (que se podrá escuchar en español próximamente).



Puede leer: ‘Reminiscencia’: el alucinante viaje de la mente y los recuerdos

Joaquín Cosío, actor mexicano conocido por El Infierno y Matando Cabos, será el nuevo Wolverine de Marvel. https://t.co/1qe75FWYuK pic.twitter.com/HpPqDLPceX — Atomix.vg (@atomix) September 22, 2021

La trama se enfoca en torno a una serie de asesinatos cuya investigación está a cargo de dos agentes y en los que termina conectado un hombre conocido como Logan. El pódcast se lanzó originalmente en el 2018 en inglés, pero esta nueva etapa promete una experiencia densa y más cercana al thriller. Estará disponible en el canal de ese formato de Apple.



Cultura

​@Cultura ET