Vuelve la ópera del MET a los cines: el 21 de octubre debuta 'Dead Man Walking'

La ópera del MET, el Metropolitan Opera de Nueva York, está de regreso. Nueve montajes serán transmitidos en directo a partir del sábado 21 de octubre y hasta mayo del año entrante.





(Además: Waldo Urrego regresa al teatro a matar una ‘culebra’)

Este año, debutan tres títulos en el repertorio del teatro: 'Dead Man Walking' (21 de octubre), 'X: The Life and Times of Malcolm X' (18 de noviembre) y 'Florencia en el Amazonas' (9 de diciembre); además se reestrenan los exitosos clásicos: 'Nabucco' (6 de enero), 'Romeo y Julieta' (23 de marzo), 'La Rondine' (20 de abril), Carmen' (27 de enero) 'La Forza del destino' (9 de marzo) y 'Madama Butterfly' (11 de mayo).



Unas de las producciones que llama la atención es 'Florencia en el Amazonas', del mexicano Daniel Catán, la primera ópera en español en el Met en casi 100 años e inspirada en el realismo mágico de Gabriel García Márquez y con libreto de Marcela Fuentes Berain.



Las funciones se llevarán a cabo en salas de Bogotá -Multiplex Andino, Avenida Chile y Unicentro-, en Cali - Multiplex Chipichape- y en Medellín -Múltiplex Santafé.

En sus 14 temporadas transmitidas a nivel nacional, The Met: Live in HD, ha acumulado más de 285.000 espectadores.

Más noticias