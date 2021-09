La serie 'Rugrats' regresa con nuevas aventuras y polémica

“Está padre que tengas un Xbox, pero es muy bueno que puedas jugar con una caja de zapatos y creer que puede ser un barco o una nave”, dice la actriz mexicana de doblaje Laura Torres, quien hace la voz en español de Tommy Pickles en la serie Rugrats (también conocida como Aventuras en pañales).



Esa reflexión conecta muy bien con la serie de Nickelodeon que se estrenó en 1991 y se extendió al 2004 en 172 episodios y ahora vuelve, desde hoy, en la plataforma de streaming Paramount+.

Considerada una de las producciones animadas más interesantes, y sobre todo rompedora en muchos aspectos relacionados con el estilo visual y la narrativa frente a otros espacios infantiles, Rugrats mostraba la vida y las pequeñas grandes aventuras de un grupo de bebés que se reunían durante las visitas de sus padres.



En esos encuentros se revelaban el poder de la amistad, los miedos y los marcos de referencia de los pequeños protagonistas en cuanto a su personalidad y su relación con la familia. Eso la convirtió en una pieza de culto entre los pequeños que alucinaban con la ternura y los trazos de los personajes, mientras los más grandes podían identificar situaciones y mensajes que se conectaban bien con su rol como padres o hermanos.



Puede leer: La nueva muerte de Iron Man en 'What if…?'

Facebook Twitter Linkedin

Así fue la animación de la serie en su etapa anterior.. Foto: Archivo particular

Un combo ganador en épocas en las que Los Simpson llegaban a causar una revolución en otras audiencias (cabe recordar que la versión en inglés de Rugrats cuenta con la actriz Nancy Cartwright, famosa por ser la voz de Bart) y no había aparecido aún Bob Esponja, que fue quien le quitó el trono a Rugrats en Nickelodeon.



Pero lo cierto es que el retrato de los niños aventureros que afrontaban un poco una maldad casi inofensiva y una bondad muy natural fue algo nuevo, diferente a cualquier otro proyecto de animación en su momento.



Por eso, ahora que se estrena una nueva versión, cabe preguntarse si esta receta tiene un nuevo sabor o juega a repetirse.

“Claro que hay cosas nuevas. Mira que antes no había tanto yoga ni se hablaba mucho sobre las relaciones de los papás, los teléfonos; los niños de repente se entretienen con una tableta. Así como la caricatura ha cambiado, toda esa tecnología está adecuada a nuestros tiempos”, responde Lili Barba, que presta su voz en español al personaje de Carlitos: el miedoso niño de dos años y el mejor amigo del rebelde Tommy.



Le puede interesar: ‘Scenes from a Marriage’: la serie que revela las miserias del matrimonio.



“La historia entra solita y no hay que explicar nada”, agrega Torres. Vuelven los descubrimientos, las pequeñas frustraciones y los triunfos del trabajo en equipo.

“Lo que viven los niños es una parte del gran mensaje de esta serie, que está ligado a entretener y rescatar el amor de familia. Lo que pasa es que ahora es una familia donde hay muchos estilos de vida y preferencias en todos los aspectos”, precisa.



Quizá uno de los que pueden llamar más la atención es que, en esta nueva versión, que entre otras cosas apuesta por una animación con mayor textura y cercana a la imagen en 3D, se revela que Betty (la madre de los pequeños gemelos Phil y Lili) es lesbiana.

“Sí va a generar polémica porque somos bien juzgones. Pero a mí no me queda decir que esto es algo actual y que debemos respetarlo, porque se trata de una preferencia y eso no te hace peor ni peor. A mí trátame con respeto y recibirás lo mismo, así seas vegano, carnívoro, homosexual, tripartita. Rugrats vuelve a romper con estructuras, pero tocándolo con tanta delicadeza y seriedad que a nosotros no nos queda más que decir: ‘Mis respetos’”, explica Laura Torres.



“Estamos mostrando una realidad que vivimos, y no es otra que todos debemos convivir con amor y con respeto”, apunta Lili Barba.

Pero, más allá de discusiones, la serie tiene el gran reto de atraer a las nuevas generaciones de la audiencia infantil. Han pasado dos décadas del programa original, y ganarse la atención de ese público va a ser lo más interesante de este encuentro.



“Nosotros no paramos de reír cuando estábamos grabando, porque está preciosamente hecha; los pequeños se van a encantar con la animación, los adolescentes se van a ver reflejados en algunos elementos de la nueva versión y los papás van a morir de amor al recordar esos viejos tiempos”, opina Barba, antes de dar el paso a su compañera de aventuras de doblaje Laura, quien lo resume de una manera más emocional.



“Cada uno de los que participamos en esta aventura lo hemos hecho con mucho amor. Cuando haces algo sin amor, eso se nota, pero siento que, si una vez pudimos atravesar algo tan frío como lo es una pantalla, y si hemos logrado tocar el corazón de tanta gente, crean que lo vamos a volver a hacer”, finaliza.



CULTURA

@CulturaET