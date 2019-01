Vuelve la diversión / Crítica Mente

El afiche de Spider-Man, un nuevo universo desconcierta a primera vista. Y no porque muestre un regreso a la animación, en un mundo de superhéroes obsesionado por la humanización, sino porque no vemos a un personaje caracterizado de arácnido, sino a... ¡cinco! Uno de los protagonistas echa el apunte obvio de que se trata de una convención de fanáticos, pero no hay tal: la trama utiliza un artilugio argumental mucho más ingenioso, que le permite a la película saltar muy alto.

Basada en la hipótesis de la existencia de múltiples universos, la película nos muestra a varios muchachos (bueno... y un animal) que encarnan al Hombre Araña y terminan coincidiendo gracias a la ruptura del continuo entre el tiempo y el espacio.



El eje narrativo es Miles Morales, un muchacho de origen latino que se ve abocado a un duro aprendizaje para convertirse en su admirado héroe. Como es natural, tras la preparación viene el examen, cuando tiene que enfrentarse junto con sus compañeros a un temible villano que tiene amenazada a Nueva York.



Lo mejor de la cinta es su alarde de libertad creativa. El uso de la animación y la flexibilidad de la trama permiten que la sala se inunde de recursos visuales y sonoros que nunca dejan de sorprender. Los encuadres y el recurrente uso de la pantalla dividida constituyen uno de los mejores esfuerzos hechos hasta la fecha para fusionar el estilo visual del cómic con el género del cine. Además, el ritmo de la edición y la banda sonora sincopada evocan el sampleo del hip hop y redondean la ambientación contemporánea de un superhéroe que recupera lo que muchos otros han perdido: la diversión.



MAURICIO REINA

Crítico de cine@ReinaMauricio