‘From’ estrena su segunda temporada con más  preguntas que respuestas 

Un grupo de personas se encuentran atrapadas en un pueblo que parece no existir, en la mitad de un bosque sitiado por criaturas demoniacas que aparecen cada noche. Todos intentan llevar una vida normal, que los ayude a lidiar con la muerte de quienes han intentado huir. Lo que sucede en From es claustrofobia y terror en sus más puras proporciones.



Tabitha (la colombiana Catalina Sandino Moreno), Jim (Eion Bailey) y Boyd (Harold Perrineau) buscan desesperadamente respuestas, sin éxito. Sus días son un bucle que se torna cada vez más confuso en la segunda temporada de la serie de Universal +.

EL TIEMPO tuvo acceso a una entrevista con Harold Perrineau, recordado por su papel en Lost, y que ahora cuenta detalles del nuevo ciclo de From, que se estrena el domingo a las 8:30 de la noche.



“Mientras me vuelvo un poco loco, me gustaría obtener respuestas (...). Esta temporada tiene un ritmo frenético y aterrador. Ni siquiera estoy seguro de que tengas tiempo para detenerte y hacer más preguntas. Así que ya veremos”.

¿Hay algún mensaje específico esta vez?

Espero que la gente se entretenga y quiera volver (ya se ha confirmado una tercera temporada). Pero más allá del terror se trata de las personas y las relaciones. Si hay un mensaje, esperaría que fuera sobre las relaciones porque uno nunca sabe lo que puede suceder, cuando conoces a alguien o confías en alguien o te sientes bien con algo, hay que honrar eso.

Si se acabara este mundo, solo te quedan las conexiones con los demás. Así que espero que la audiencia vea cómo en la serie las personas intentan confiar unas en otras para enfrentar el mundo que les ha tocado vivir.

From precisamente retrata cómo los seres humanos se ayudan, incluso en las condiciones más adversas...



Es muy esperanzador. Esa es la mejor palabra que puedo usar, porque como seres humanos podemos sentirnos nerviosos, tristes y hasta temerosos de otras personas. Pero cuando ves que la gente hace todo lo posible para ayudarse mutuamente en un momento realmente oscuro, puedes creer en ellos un poco más.

¿Cómo conecta con su personaje y qué tan real lo siente?

Tenemos un gran equipo de artistas de efectos especiales, desde el maquillaje hasta la transformación del set en el que estamos. Esas cosas son fantásticas y ayuda a que todo se sienta real y presente. Ahora, creo que todos hemos sentido miedo en nuestras vidas, de ese miedo que a veces no entendemos y que se produce cuando una persona está actuando erráticamente o enfrentamos una situación extraña. Para mí, eso ayuda mucho, una vez siento ese miedo en el cuerpo se traduce ante la cámara. Como actor, siempre me pregunto: ¿qué pasaría si hago tal cosa? ¿Qué pasaría si esto fuera de otra manera? ¿Qué me asusta de todo esto?

¿Cuál fue el desafío más grande como actor en esta segunda temporada?

Fue complejo porque todo era desconocido. Me preguntaba: ¿cómo juego estas cosas de una manera que sienta muy real? Porque son sensaciones incómodas, eso de no saber lo que estás haciendo o no confiar en nadie ni en uno mismo. Es lo que le pasa a Boyd muy a menudo en esta temporada. Como actor, lo que hice fue llevar detalles de la ficción a la realidad; por ejemplo, en cada interacción que tenía con alguien comenzaba a hacerme preguntas: ¿estoy siendo raro? ¿Estoy relajado? ¿Estoy normal? Justo es lo que hace Boyd todo el tiempo. Desafortunada o afortunadamente, soy ese tipo de actor. Tengo que probar un poco de mi papel para saber lo que realmente sucede. Esa fue la parte difícil para mí.

¿Cuál ha sido el momento más aterrador en su vida y cómo lo enfrentó?

¿En mi vida? Esa es una pregunta muy interesante. He tenido una serie de cosas aterradoras. Cuando era joven, crecí en un vecindario muy salvaje, ¿sabes? Ahí aprendí a no tener miedo, pero no fue hasta que tuve hijos y cuando sucedieron cosas con ellos cuando entendí lo que significa tener miedo.

