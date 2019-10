Viva la independencia de Uno / El otro lado

Oh gloria inmarcesible, oh jubilo que la independencia gana ya. La buena noticia del año es que más de cinco mil colombianos creen y apuestan porque la información sea libre y viva libre. Eso refrenda un bien democrático: la libertad de expresión.



La historieta es la siguiente: El Gobierno y los poderes autoritarios creen que si se silencian las voces diferentes, ellos serán geniales y grandes, y reinarán en sus mentiras por siempre.

Así, se usa la publicidad oficial, la ley mintic, el amiguismo con los anunciantes, la presión a empresarios, el cambio de leyes para silenciar las voces que no les gustan y premiar el periodismo mascota: ese que se contenta con una galletica, obedece órdenes y ladra a las disidencias.



El método es llamar amistosamente a los anunciantes-empresarios y al dueño del Canal 1 para decirles, esos de ‘Noticias Uno’, ese mostrar nuestras miserias, esos periodistas que documentan nuestras mentiras, no nos gustan. Si los silencian, será un detalle de fina coquetería y nosotros los premiaremos con más pauta, leyes a su favor, licencias y naranjas. Y ‘Noticias Uno’ se tiene que ir. No hay que molestar a la primera dama del país ni al primer hembro.



Solo que con este acto pierde la democracia, que se define por la pluralidad y diversidad de opiniones; pierde la conversación pública porque se censura la libertad de informar, pierde la libertad de expresión que fundamenta que somos periodistas soberanos.

Por eso ‘Noticias Uno’ anunció que “después de 28 años de transmisión ininterrumpida informando al país, nuestra última emisión en el Canal 1 será el sábado 30 de noviembre de 2019. Este es un anuncio difícil, pero no marca un final sino un nuevo comienzo. Todos son bienvenidos a formar parte de la Red Independiente. Para lograrlo, solamente necesitan aportar 1.000 pesos por cada emisión de ‘Noticias Uno’. En el mes tenemos 10 emisiones –en promedio– luego el aporte que les proponemos es de 10.000 pesos mensuales para que ‘Noticias Uno’ esté abierto y libre a todos los ciudadanos”.

Y la buena noticia es que más de cinco mil colombianos apostaron por la independencia y ya dieron 300 millones de pesos. Este hecho demuestra que en Colombia todavía creemos que la libertad vale la pena para la democracia, que pensar y actuar con la propia cabeza es de valientes, que tener una información libre sirve para conversar mejor y disentir de las fe autoritarias.

Independiente de que sea ‘Noticias Uno’, lo que es clave para los colombianos es seguir militando en que la verdad se construye entre todos y no solo silenciando las voces diferentes, que es mejor disentir con las palabras, las imágenes y las reflexiones que con las armas y las violencias.



El periodismo diverso vale la pena, nos hace mejores ciudadanos, amplía la verdad, mejora nuestras vidas.



Si Ud. cree que la democracia y pensar con la propia cabeza vale la pena, piense en apoyar a ‘Noticias Uno’.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com