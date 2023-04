La viuda del cantante Martín Elías, Dayana Jaimes, fallecido hace seis años en un accidente automovilístico en la costa norte, le dijo a La Red, de Caracol, que “quieren quitarnos lo que nos pertenece”, refiriéndose a la herencia del cantante.



El intérprete de éxitos como ‘10 razones para amarte’, ‘Loco por tu amor’, ‘Cancelada de mi vida’, ‘Ábrete’ y ‘El terremoto’, era hijo de Diomedes Díaz.



En su relación con Jaimes tuvo una hija, Paula Helena Díaz, que tiene un gran amor por su padre. “Ya son 6 años de su ausencia física. Todavía tenemos el proyecto presente para hacer la escultura de Martín en cera, para que esté en el hall de la fama del Centro Cultural de la música vallenata. Y cuando le di esta noticia a Paula, me preguntó si lo iba a poder abrazar. Entonces son momentos que lo llenan a uno de mucha nostalgia”, dijo Jaimes en el programa.

Agregó que con su suegra, Patricia Acosta, la relación no es buena desde la muerte del cantante. “Cambiaron muchas cosas a raíz del fallecimiento de Martín. He respetado eso. No soy de las personas de estar imponiendo o buscando. Ella comparte con Paula, pero muy poco. Ella sabe que es su abuela”.



Durante este tiempo también ha tenido que afrontar los procesos legales y de herencia del artista, entre ellas reclamos laborales por 100 millones de pesos, “de parte de familiares”, comentó hace algún tiempo.



“Hay muchas cosas injustas. Que vinieran como goleros a de pronto querer quitarnos lo que nos pertenece. Pero son cosas que hemos ido sorteando”, le dijo a La red el pasado fin de semana.

“La sucesión ya está finiquitada como manda la ley, temas de porcentaje y todo. (Pero) esas personas (que decían que eran el amigo, el ‘primo’, el ‘hermano’) son los que están peleando, reclamando derechos, deberes, de todo”, finalizó.