‘Retomar la autonomía y ponerse a cargo no es nada fácil’: Viola Davis

Mucho tiempo tuvo que pasar en la vida de Viola Davis para que su talento fuera reconocido con creces: a los 31 años empezó a actuar en series y telefilmes, después de haber perfeccionado su técnica en distintas escuelas y academias en Estados Unidos. Fue en 1996 cuando por primera vez saltó a la pantalla con un pequeño papel como enfermera.

Hasta el 2009 su nombre engrosó las listas de los Óscar, los Globos de Oro y del Sindicato de Actores estadounidenses. Acababa de dar vida a la madre de un hijo abusado por un sacerdote, en 'La duda', junto a dos monstruos de la actuación: Meryl Streep y el fallecido Philip Seymour Hoffman.



Ahora, después de obtener la preciada estatuilla por su papel en 'Fences' (en 2017) y de haber brillado en otras producciones como 'Historias cruzadas' ('The Help'), 'Tan fuerte, tan cerca', y en la serie 'How to Get Away with Murder', Davis regresa en 'Viudas' de la mano del realizador Steve McQueen, famoso realizador de '12 años de esclavitud', 'Hunger' y 'Shame'.



“Él piensa, y me lo ha dicho, que tengo el nivel de estrellas como Bette Davis, Joan Crawford o Katharine Hepburn –cuenta la actriz en una entrevista cedida a este diario por 20th. Century Fox–. Yo intento contrastar en mi mente la forma cómo la gente me ve con la forma como me veo yo misma. Aunque es curioso, porque yo soy Viola, la que no se maquilla y anda en bata por su casa. Pero me gusta que Steve me lo diga porque siempre me he cuestionado acerca de cómo los demás me veían antes. Me encanta que me aprecie como alguien que puede crecer”.



En 'Viudas', que ya está en los cines del país, Viola interpreta a Verónica, que está casada con Harry Rawlings (Liam Neeson) y que tiene una vida cómoda. Al morir su esposo, debe liderar al grupo de mujeres viudas, con las que no tiene nada en común, para ejecutar un multimillonario robo y así salvar sus vidas y poder pagar las deudas que les dejaron sus maridos, unos famosos hampones de Chicago.



Cuéntenos de ese primer acercamiento con Steve McQueen

Él fue hasta mi casa a ofrecerme el papel. Ni siquiera tenía el guion terminado. Solo me adelantó que se trataba de un relato sobre un atraco organizado por mujeres. Lo que sí tenía muy claro eran esos otros detalles inherentes a la historia, especialmente, las cuestiones de clases más allá de la raza. Por ejemplo, en la historia somos dos mujeres afro, pero cada una viene de un contexto socioeconómico distinto.



¿Cómo describiría a Verónica?

Ella encaja en un grupo de mujeres movidas por el dolor y la decepción que les han provocado sus esposos. Todas se enfrentan a un despertar violento, ante el hecho de que sus vidas han sido una mentira.



Entonces, Verónica decide, primero, tomar las riendas de su vida, y segundo, seguir adelante, superando la muerte de un hijo y de su esposo con muy poco tiempo de diferencia. Creo que para mucha gente lo siguiente a algo así sería hundirse en un profundo hoyo negro. Pero esta mujer asume el liderazgo en el robo como una metáfora para rescatar su propia vida.



De fondo, también hay un cuestionamiento sobre el proceder de estas mujeres...



Veo que Verónica usa una máscara para estar a cargo del robo y pienso que es el caso de muchas mujeres. Muchas veces usan máscaras para tomar impulso y avanzar en la vida, cuando realmente lo que están pasando es por una falta de autoestima enorme. Las viudas de esta película son mujeres cuyos maridos ejercían labores cuestionables, así que ¿por qué se sintieron atraídas por ellos? Ese es el gran cuestionamiento que se deben hacer mujeres que se unen a hombre por dinero o estatus, y pierden por completo el control de sus vidas. Cuando ellos ya no están, ellas quedan anuladas, amenazadas. Y eso de retomar la autonomía y ponerse a cargo no es nada fácil.



¿Cómo fue su aproximación al personaje?

Cuando te preparas para hacer un papel, más que actor, debes pensar como humano. Yo necesito detenerme unos minutos a reflexionar: 'Bueno y ¿dónde nació mi personaje? ¿Tiene hermanos? ¿Qué la hizo mover a Chicago? ¿Cuándo conocí a mi esposo? ¿Cuándo me enamoré de él?'



Entonces, lentamente, construyes al ser, no una idea de lo que es. En la vida te eres alguien con recuerdos, traumas, alegrías, cosas que te animan o te deprimen. Ese conjunto de cosas te hace humano. Y eso debe ser lo que nutre tu actuación en la pantalla (…) Rara vez, te muestran la fibra más profunda de los personajes, eso se queda en los estantes. No sucede con Steve McQueen, y esa fue la razón más poderosa por la que acepté este rol.



¿Ensayaron mucho antes de rodar?

Muchísimo. Pero debo decir que esos ensayos iban más allá de lecturas del guion, de conversaciones acerca de los personajes y de cómo debían relacionarse unos con otros. Funcionaban más como sesiones de terapia con charlas sobre nosotros. Es la belleza que logra Steve. Siempre he dicho que es la combinación de lo masculino y lo femenino en un hombre. Él logra ver esas cosas que intentas esconder: en mi caso, la timidez y mi feminidad.



Por ejemplo, con Michelle Rodríguez (que interpreta a otra de las viudas) el ejercicio fue muy lindo, porque ella es famosa por su actuación en la saga de Rápidos y furiosos, podría ser esa clase de chica ruda y difícil de manejar. Pero él logra sacar eso, además de su vulnerabilidad, su enorme inteligencia y su energía femenina. Es casi un explorador psicológico. Te engatusa para que lo saques y lo uses en la película. ¡Es una belleza!

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

En Twitter: @CulturaET