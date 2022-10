La mujer rey no es solamente una película sobre un regimiento de mujeres africanas que defendió su reino de las potencias europeas que querían colonizarlo y esclavizarlo, es una muestra del empoderamiento femenino en toda la expresión de la palabra. Las protagonistas del relato son un grupo de mujeres guerreras; la directora, Gina Prince-Bythewood, es una abanderada de estas causas, y buena parte del equipo está integrado por mujeres brillantes de Hollywood: la guionista es Dana Stevens (Safe Haven) y la coproductora es Cathy Schulman, ganadora del Óscar por Crash. Ese fue uno de los puntos que atrajo a la protagonista y también productora de esta historia, la ganadora del premio de la Academia Viola Davis.

Con 57 años, es aclamada por la crítica y el público; ganadora del Tony y del Óscar por su personaje en la nueva versión en Broadway y en la adaptación cinematográfica de Fences, también fue la primera actriz negra en obtener un Emmy como protagonista por la exitosa serie How to Get Away with Murder.



“El papel me decía muchas cosas como mujer negra y en lo concerniente a la exploración de cada uno de mis aspectos: mi fuerza, mi vulnerabilidad, mi historia, mi feminidad, mis desastres –contó Davis sobre su personaje en La mujer rey–. El proyecto me atrajo porque soy alguien que va por la vida buscando autogestión. Quiero que mi identidad tenga poco que ver con la manera como el Hollywood blanco me identifica. Quiero mi propia identidad. Y este proyecto me permitía elevar también a otras mujeres negras, me permitía arrojar luz sobre su talento y sus dones, sobre una parte de nuestra historia que jamás había sido contada”.



La mujer rey (The Woman King) –que se estrenará en Colombia el jueves 6 de octubre– se desarrolla en 1823, cuando el reino de Dahomey (actual Benín) tuvo que conformar un poderoso ejército para protegerse. Las agojie fueron un grupo enteramente femenino, comandado por la generala Nanisca (Davis).

El elenco está integrado por un grupo de jóvenes actrices al que Davis destacó por su talento. Foto: Sony Pictures

¿Estaba familiarizada con las guerreras agojie antes del proyecto?

Sabía algo de ellas, pero suponían un gran misterio. Lo importante aquí es el liderazgo. Sin duda alguna, tienes que ser esa persona capaz de saltar por la ventana antes que los demás, y Nanisca lo sabe. Comprendo muy bien en qué medida mi trabajo y lo que hago me identifican, pero a la vez soy aquella que busca reconciliarse con su pasado.

¿Cómo fue su preparación?

Entrené con pesas una hora y media diaria, cinco días a la semana, y después de cada sesión, dos horas de artes marciales. Eso cubrió el aspecto físico. ¡Y tengo 57 años! Por eso fue especialmente duro; todo mundo quería que yo luciera ultrafuerte. Y más tarde aprendí a luchar cuerpo a cuerpo y a utilizar el machete, porque representa el arma principal de Nanisca.

Viola Davis, actriz estadounidense, protagonista de la serie 'How To Get Away With Murder'. Foto: Jeff Lipsky. EFE

¿Utilizó dobles?

Sí, conté con una. Todo mundo utiliza un doble para ciertas cosas, pero puedo decirte que el 95 por ciento de la acción la realicé yo misma.

¿Fue el aspecto físico lo más arduo o la profundidad del personaje?

En mi caso, lo físico fue lo más arduo, pero todo esto no es más que semántica. Porque el dialecto, la actuación, el rodaje en África, todo fue tremendo. Se trataba de uno de esos papeles en los que cada aspecto del personaje debía operar al cien por ciento.

¿De qué manera esta historia de las guerreras se correlaciona con las mujeres negras en la actualidad?



Las mujeres negras somos la espina dorsal de nuestra sociedad. De hecho, las mujeres, en general, son la espina dorsal de cualquier comunidad, cualquier familia. Somos las que cuidan a los niños. Si estudias las tribus de África, las mujeres son las que salen a buscar los alimentos. Somos el pegamento que preserva a la familia. Somos el corazón y el alma. La vulnerabilidad, esa energía tan femenina, la notamos actualmente por todos lados. Y debo decirlo, quizás a causa de toda la adversidad que hemos enfrentado como mujeres negras, realizamos el trabajo a sabiendas de que nadie nos respalda. Hemos salvado las elecciones. Hemos rescatado películas. Hemos salvado a nuestros niños. Hemos rescatado matrimonios y familias, y muchas veces lo hemos hecho a solas. Este es el papel que desempeñamos, y yo ruego por el día en que la sociedad se dé cuenta de ello. Pero si no ocurre, no importa mucho.

¿Cuál es la mayor lección de esto?

No me siento capaz de dictar los sentimientos de los demás ni su manera de percibir las cosas. Solo puedes plantar una semilla. Pero me gustaría que se queden con nuestro alcance como gente negra. Y no quisiera que se queden solamente con nuestras contribuciones a la historia, nuestra fuerza, nuestro ingenio, nuestra excelencia, nuestra inteligencia, nuestro emprendimiento, sino deseo que se comprenda lo complejas que podemos ser, que se revele el alcance que hemos tenido como seres humanos. Quiero que el público nos vea sobre todo como seres humanos, no solo como una metáfora, como una imagen o como una anomalía. Esto es con lo que yo me quedo.



