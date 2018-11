‘Quizás mi Gauguin es un poco más burdo’: Vincent Cassel

Vincent Cassel (París, Francia, 23 de noviembre de 1966) suele interpretar, regularmente, a personajes irritables o mentalmente perturbados. Tal vez por esa capacidad, el director Édouard Deluc lo escogió para protagonizar su más reciente película ‘Gauguin: viaje a Tahití’, que se enfoca en los dos primeros años que Paul Gauguin vivió en la Polinesia. A Cassel el público lo recuerda principalmente como el director de ballet Thomas Leroy en ‘El cisne negro’. El actor francés habló sobre su papel y su preparación para el personaje, en la siguiente entrevista cedida por Cine Colombia:

¿Cuándo llegó al proyecto?



Hace mucho tiempo. Leí la sinopsis y me reuní con Édouard Deluc. No lo conocía antes, pero descubrí que era un tipo joven, dinámico y dispuesto –y abierto con los detalles de su vida–. Esto combinó perfectamente con mis aspiraciones, en especial mi gusto por los lugares lejanos, lo que quiere decir, esta disposición de olvidar el mundo para concentrarme en lo que quiero hacer. Al hacer ‘Welcome to Argentina’, Édouard sintió la misma atracción por Argentina que yo sentí por Brasil. Criado en Perú, Gauguin siempre sintió atracción por la lejana Tahití, como un regreso a los orígenes. Una búsqueda por nuevas sensaciones. Una fantasía del Edén. Ahí vi un punto de encuentro.



¿Considera esta película como una biografía o una biografía ficticia?



Verdadera o falsa, es de poca importancia y, en todos los sentidos soy reacio a este género. Desde ‘Mesrine’, de Jean-François Richet, me han pedido estar en muchísimas: Montand, Salvador Dalí y otras. Pero no me gusta la imitación ni el ‘performance’. Con Gauguin no había imágenes filmadas a las que me debía conformar, todo se podía inventar. Estábamos de acuerdo en lo esencial: el espectador no debería estar viendo “una repetición del partido”. La acción debía ser en vivo. Este principio determinó la forma final de la película: lacónica, pero al tiempo pura y lírica.



¿Qué sabía de Gauguin?



¿Francamente? No mucho. Sabía un poco de su trabajo en Tahití, pero sentía que era una persona con problemas, y eso conectó conmigo. Gracias al consejo de Édouard, empecé leyendo ‘Noa Noa’, la base de la película. Luego fui a varias exposiciones y me reuní con trabajadores del Museo d’Orsay que me explicaron por qué fue revolucionario. También trabajé con un profesor de pintura. No quería verme como un idiota en el set, mezclando colores sin saber cómo. Nos adentramos en la práctica y empecé a pintar, algo que nunca creí que podía hacer.



La película habla de una derrota…



Esto incluye la derrota romántica con Tehura, su amante en Tahití: un amor imposible que cristaliza la historia y es muy emotiva a pesar de que en realidad Gauguin tuvo muchas “musas”. Parece ser a la vez un “monstruo” y un personaje poco común. Sin embargo, sus pinturas y su paleta de colores tan contrastante y fuerte han creado algo increíblemente vivo sin tener que recurrir al realismo, y han pasado a la posteridad. Entonces de cierto modo tenía razón. Lo interpreté sin juzgarlo, a pesar de que hizo cosas que yo nunca haría. Se quema a sí mismo, pero no puede parar. No tenía elección. Su deseo fue tan absoluto… No sé si, como actor, hubiera tenido el coraje que él tuvo.



Tuvo que transformarse físicamente…



Sí, pero, siempre siento que no hice nada. A menudo cito lo que dijo Bruce Lee: “Pienso en mí mismo como agua; tomo la forma que me piden tomar”. Al hacer cine, es necesario desvanecerse. Deje que me creciera la barba, perdí peso con un nutricionista, ya que Gauguin siempre pasaba hambre, también usé dientes falsos. Pero fue bastante divertido, y siempre me cuesta decir que he sufrido en el set. Su cara es una mezcla de mis fantasías y de la realidad. Aprendí tahitiano. Le inventé un caminado. Fui por partes. Quizás mi Gauguin es un poco más burdo que el que Édouard y yo imaginamos al principio.



¿Estel papel le dejó algo particular?



Todos los papeles lo hacen. Pero si la película tiene un lugar especial para mí, es, en primer lugar, porque fue una aventura y el encuentro con Polinesia me hizo sentir como si estuviera en ‘Avatar’, en éxtasis. Édouard lo señala muy bien: la naturaleza dicta sus leyes, los lugares y las personas te atormentan. Con Gauguin, también aprendí a apreciar la pintura, y eso es muy especial.

EL TIEMPO