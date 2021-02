Vince Balanta: 'Mi amor platónico era Carla Giraldo'

El ginecólogo del hospital Santa Rosa, en Enfermeras, de RCN, es el doctor Fabio Mosquera, un médico que va más allá desde el conocimiento. “Él trabaja desde el intelecto”, cuenta Vince Balanta, el actor que lo representa.

Nacido en Palmira, Valle, hace 33 años, empezó su carrera en la televisión en La sucursal del cielo, con un personaje que no le gustó. “Esa experiencia me llevó a estudiar mucho más”, agrega y luego llegaron proyectos como Correo de inocentes, dirigido por Klych López y donde actuó al lado de Margarita Rosa de Francisco, “una producción mucho más cercana al cine, y yo soy un consumidor obsesivo de cine”.



También estuvo en la serie sobre la vida de Pambelé y en Perdida, exitosa producción española en Netflix. En teatro estuvo en Uva pasa bajo el sol y en cine en La caleta y Operación Piroberta, entre otras.



Su vida pasa entre Bogotá y Palmira, a donde viaja a visitar a su hija de 9 años y a su mamá, la mujer que lo impulsó a ser actor. Porque doña Myriam Mina, como cuenta Balanta, “dejó de lado su sueño actoral para sacarnos adelante y eso lo valoro”.



Y mientras su personaje del doctor Fabio sigue en ascenso (estaba programado para cinco capítulos), contestó nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que tenían en su casa cuando era niño?

No recuerdo bien, pero creo que era un Toshiba.



¿Cuál fue su primer amor platónico de la TV?

¡Uy!, Carla Giraldo, por la telenovela Me llaman Lolita.



¿Conoció a Pacheco?

Lo veía por TV. No me olvido de ‘Pachequito, dame la 0’.



¿De qué tamaño es su televisor?

Grande, para ver cine.



¿Sus abuelas tenían adornos encima del televisor? ¿Cuáles?

Creo que una de ellas, la materna, tenía un caballo.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

No, Pararse a cambiar de canal, no. Es un gran invento.



¿Conoció el mundo con un solo canal?

Mi primer recuerdo es de cuatro canales. Luego llegó el cable, la sensación. No concibo el mundo de otro modo.



¿Sabe qué era el Canal A?

El del león. Y creo que ahí era donde daban novelas buenísimas, como ¿Por qué diablos?, y me conecté porque actuaba un afro, Walter Díaz, y dije: ‘Así es que es la vaina’. Luego él estuvo en El Joe, la leyenda, donde fue Piper Pimienta. Un man pintoso, con estilo.



¿Quién es su presentador favorito y por qué?

Terry Crews, que también es actor y lo hace muy bien en America’s Got Talent.



¿Oyó alguna vez la frase “lástima que la televisión no sea en colores”?

Hasta allá no llegué yo.



¿Sabe quién inventó el televisor?

Aparecen tres: John Logie Baird, Philo Taylor Farnsworth y Charles Francis Jenkins, no sé si los tres, pero quien lo hizo fue un visionario, un adelantado a su tiempo.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

Me gustaban De pies a cabeza, Oki doki y ¿Por qué diablos?



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Películas y series de alto impacto.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

El de Café Águila Roja de diciembre.



¿Con quién ve TV?

Veo cine con mi hija.



¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Siempre veré Yo soy Betty la fea, que tiene un alma, una magia. Qué genio fue Fernando Gaitán. Mi personaje favorito es Hugo Lombardi (lo hizo Julián Arango). Esa novela es la voz de las invisibles, nadie había contado su historia. Y Gaitán reivindicó las raíces afro, aquí, con el personaje de Mariana, y en Café con el que hizo Óscar Borda.



¿Qué serie está viendo en este momento?

Murder, con Viola Davis. Esa y otras series con afro ratifican que nosotros sí vendemos.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?

Uno, y donde mi mamá, en Palmira, hay tres.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Netflix y también Amazon.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

No veo fútbol, la verdad.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

Dinasty y me la volvería a ver.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

Mínimo veo una película en el día, eso es por ahí hora y media. Y máximo cuatro horas, luego me duele la cabeza.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió?

Fue en el Mundial de Estados Unidos 1994, y no fue una hazaña porque Colombia perdió. Yo estaba en la casa de mi mamá y recuerdo a mi abuela llorando.



¿Ve televisión en celular?

Sí.



¿Cuál fue la última película que vio en televisión?

El informe Pelícano, con Denzel Washington



¿Alguna vez vio un reinado?

Sí, en algún momento les he botado tiempo.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?

La de las Torres Gemelas. Uno en definitiva no se olvida de eso, marca y durísimo.