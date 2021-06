Los grandes demonios y villanos de la televisión colombiana

Cada vez que le entregan un personaje, el actor Lucho Velasco lo estudia, lo analiza, lo mira desde todos los ángulos. Se va para una comuna, para la calle o para un hospital, y observa a la gente: cómo camina, cómo mira; poco a poco va construyendo su caracterización, la mayoría de veces de malo. Porque Velasco es un especialista del lado oscuro.

Manín de La reina del flow 2 es su villano. Cuando todos los seguidores de la telenovela pensaban que había muerto en la primera temporada (lo balearon por delincuente y por mafioso, pero muerto, muerto, nadie lo vio), al inicio de la segunda se vio una camilla arrastrada por varios agentes estadounidenses en la que iba un cuerpo, al que solo se le veía una pierna.



“Para retomar a Manín me inventé un pedazo de su pasado que no está en la historia”, dice Velasco. “La DEA se lo lleva para Estados Unidos, lo salva y lo convierte en un colaborador. Yo, Lucho Velasco, le puse un look diferente, lo camuflé en la prisión, donde estuvo con delincuentes de otros países (maras, mexicanos) y tuvo que ganarse su respeto. Cuando entregó la información y cumplió su pena salió más convencido de vengarse de Yeimi Montoya (Carolina Ramírez) y recuperar a su mujer, Ligia Martínez (Adriana Arango)”.

(También puede leer: Luly Bossa: una supermamá en la TV y en la vida real)



Velasco se ríe y dice que ha tenido la fortuna de haber hecho muy buenos malos. “Con Manín, especialmente, me ha rodeado un gran equipo de compañeros, guionistas y directores. Es un personaje con mucha carne. Hay mucho de dónde agarrarse con él, porque, en serio, es re malo”.



Ha conocido a varios personajes de ese corte en vida real, muy parecidos al de La reina del flow. “A través de mi trabajo de investigación me he encontrado con gente muy fría, calculadora y perversa, pero en su cotidianidad aman a sus hijos y a sus esposas, y les gusta bailar. Son personas reales y al mismo tiempo demonios”.

Para retomar a Manín me inventé un pedazo de su pasado que no está en la historia FACEBOOK

TWITTER

De hecho, en La reina del flow su Manín era incluso agradable en los primeros capítulos. Quería conquistar a Ligia Martínez y trataba de hacerlo siempre con flores, un lenguaje de suavidad pese a su oscuridad.



En su opinión, estas personas “no le temen a nada, matan sin remordimientos, se juegan la vida a cada rato. Su único fin es irse contra el mundo entero, muy seguramente drogados o alcoholizados. No están en su sano juicio. Su diario vivir está en la podredumbre. Uno los mira a cierta distancia, desde la vida que tantos tenemos, trabajando, relacionándonos. Pero son parte de este mundo, del yin y el yan”, agrega.

(Le puede interesar: Al rescate de la memoria de la artista Emma Reyes)



Otro de sus malosos famosos fue el de Manuel Castro en Enfermeras, un hombre sin escrúpulos, director del Hospital Santa Rosa, un lugar que volvió su caja menor. Sin embargo, este malo tenía sus visos de humanidad y hasta de humor, que le bajaban el tono a sus delirios de poder y control.



A En la boca del lobo también llegó a hacer ‘maldades’. Fue Manuel Ramírez Orjuela, el nombre con el que se identificó en esta producción a uno de los líderes del Cartel de Cali, “un personaje que me enseñó que no hay nada más valioso que la libertad y la paz interior, porque esas personas siempre son perseguidas, no solamente por las autoridades, sino también por sus amigos, sus enemigos, por el dinero, porque deben, porque les deben... La libertad de poderse sentar en una mesa sin buscar el rincón para cubrirse no tiene precio”, le dijo a este diario en una entrevista, en la que habló, además, de unos malos que hizo por dos: Los ‘Mellizos’, reconocidos narcotraficantes que interpretó en la producción Comando Élite.



Recordados por su violencia y por haber ‘comprado’ por dos millones de dólares un frente paramilitar, Miguel Ángel y Víctor Manuel Mejía Múnera fueron tan bien representados por Velasco, que una vez, mientras paseaba por un parque, el actor caleño habló con una mujer que se puso a llorar. Le dijo que era la hermana de los ‘Mellizos’ y que sus caracterizaciones habían sido muy buenas.



La televisión colombiana está llena de ‘buenos malos’, hombres y mujeres (de estas últimas no nos olvidamos y las recordaremos pronto). Además de los que aparecen en el ‘top’, es imposible olvidar a Kepa Amuchastegui como el inquisidor Mayorga en La pezuña del diablo, y Gilberto Puentes en La marquesa de Yolombó, un novio usurero que le quitó su fortuna a la marquesa y a duras penas le dejó el título.



En Yo soy Betty, la fea, los malos fueron varios: Ricardo Vélez, como Mario Calderón; Luis Mesa, como Miguel Valencia, y Julián Arango, como Hugo Lombardi.



César Luis Freydel (el argentino Javier Gómez), fue la pesadilla de Pedro el Escamoso, mientras Gregorio Pernía hizo un gran mariachi malvado en La hija del mariachi, aunque cambió su camino mucho antes del fin, sin dejar sus bromas pesadas al protagonista, Emiliano Sánchez (el mexicano Mark Tacher).



Por estos días, Juanca Platz (Víctor Tarazona), de Lala’s Spa, es el un maloso divertido al que casi todo le sale -valga la redundancia-, terriblemente mal.



A lo largo de más de seis décadas de televisión, los malos han dejado huella y a muchos de ellos los reconocen, precisamente, por estos personajes que les entregaron su alma al diablo.

Top de 'malvados'

Es uno de sus personajes más recordados. Parra mostró toda su capacidad actoral para revivir a uno de los personajes más siniestros de todos los tiempos.Diego Trujillo en 'Los Reyes'

Emilio Iriarte de las Casas era el personaje de Diego Trujillo en esta novela, un malo divertido al que muchas veces le salían mal las trastadas que le hacía a Beto Reyes.Fercho Durango en 'Gallito Ramírez'

Quienes vieron esta telenovela no olvidan el genial ‘Fercho’ Durango de Bruno Díaz, enemigo de Gallito (Carlos Vives), buen boxeador pero pésimo perdedor.Fernando, de 'Pasión de gavilanes'

Un gran malo escrito por Julio Jiménez. Fernando Escandón en Pasión de gavilanes, interpretado por Juan Pablo Shuk, era peor persona y más ladrón en cada capítulo.Julián Román, como Treinta y Ocho

Este actor ha hecho varios personajes de malo. Entre ellos, el inolvidable Treinta y Ocho de Lady, la vendedora de rosas, un delincuente que, sin embargo, mostraba su rostro humano con Lady Tabares. También fue Carlos Uzcátegui en El Comandante, un ser despreciable, y represesntó a Carlos Castaño en Tres Caínes. Los malos de 'Café'

En la versión de Fernando Gaitán de los años 90, Cristóbal Errázuris fue Iván Vallejo, con su envidia y su maldad contra Sebastián. En Café que se emite actualmente, Diego Cadavid es Iván y cada noche planea más maldades. Jorge Cao en 'La ley del corazón'

Como Alonso Olarte, un abogado de cuello blanco, el cubano Jorge Cao sse ganó el odio de los seguidores de La ley del corazón. Otro de sus malos recordado es el de El último matrimonio feliz, Manuel Gómez, que maltrataba a su esposa, Camila Andrade (Coraima Torres).Marcelo dos Santos en 'Amor en custodia'

El actor argentino Marcelo dos Santoss fue Alejandro Sanint en esta producción. Se la pasaba engañando a su esposa, Paz Delucci Planas (Alejandra Borrerro).Marlon Moreno en 'El Capo'



El actor caleño fue Pedro Pablo León Jaramillo, un mafioso al que no le importó pasar por encima de todos los demás para hacer florecer su imperio. Pedro Palacio, en 'Chepe Fortuna'



Aníbal Conrado el hombre honrado fue el personaje de Pedro Palacio en esta producción, un malo que tenía mucha comicidad y al que, en la mayoría de los casos, todo le salía mal.

CULTURA

EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: