'Viernes 13' nació como una copia pero se convirtió en un clásico del cine

Si hay una película que se convirtió en un clásico del cine de terror, y es imperdible durante esta temporada del año, es 'Viernes 13'.



Y aunque Jason Voorhees, quien siempre corta cabezas, nunca ha podido presumir de premios Óscar o del apoyo incondicional de la crítica, sí es uno de los personajes más icónicos y aterradores del cine.



La primera película de 'Viernes 13' se estrenó en 1980 y hay quienes no han dudado en señalar que fue inspirada, de alguna manera, en la también afamada 'La noche de Halloween', estrenada a finales de los 70.



De hecho, se produjo para hacerle contrapeso a esta última y se promocionó como la película más terrorífica de la historia. 'Viernes 13' copió el concepto inicial pero lo tiñó de más sangre y violencia.



Incluso, la historia tiene sus similitudes, pues se trata de un hombre que asesina brutalmente a un grupo de adolescentes, uno por uno.



El estreno fue todo un acontecimiento, pues Paramount confió en ella y le dio un despliegue a nivel nacional, en Estado Unidos. Y no se equivocaron. Aunque la crítica la aplastó, el público la amó y solo el primer fin de semana recaudó alrededor de 5,8 millones de dólares.



En su primer capítulo, la asesina era la madre de Jason. En la segunda, fue el hijo para tomar el puesto y, en la tercera parte, se adueña de la máscara de hockey una de sus víctimas para cubrir su rostro, lo que a la postre se convertiría en la imagen oficial de la serie.



Y fue tanto su éxito, que se han producido 12 películas, una serie televisiva, novelas, cómics, tres videojuegos y, no se le haga raro, ver este fin de semana, a propósito de la celebración de Halloween, ver a alguien disfrazado como el popular Jason Voorhees.



