A puertas de cumplir 26 años al aire en abril, los protagonistas de Pokémon: Ash Ketchum, Misty, Brock, Pikachu y el Equipo Rocket se despidieron de la pantalla chica con un emotivo capítulo que ha provocado las lágrimas en sus seguidores.



Luego de casi dos décadas de aventuras, Pokémon cierra una etapa para reiniciar su historia con nuevos personajes en Horizontes Pokémon. Un espectacular capítulo con un emotivo detalle ha sido el encargo de poner el broche de oro al exitoso anime.



(Siga leyendo: 'Pokémon' emite su capítulo final: adiós a Pikachu y Ash).

En el último episodio de Pokémon, 'El arcoíris y el maestro', Ash se separa de sus inseparables amigos Misty y Brock para regresar a casa con su madre y Mr. Mime. Sin embargo, todavía tiene una misión pendiente: encontrar a Charmander, el pequeño Pokémon de tipo fuego.



A pesar de haber cumplido su sueño de convertirse en el mejor entrenador del mundo, Ash debe enfrentar la amenaza constante de sus enemigos de siempre. En particular, el infame Equipo Rocket intentará secuestrar a Pikachu en un momento lleno de tensión.





(Además: Así lucirían los Pokémon si fueran países latinos, según inteligencia artificial).

A pesar de los intentos del Equipo Rocket, Jessi y James no logran alcanzar su objetivo y los protagonistas se disponen a emprender una nueva aventura juntos, fuera de la pantalla.



Ash y Pikachu deben decidir su próximo destino, pero antes de hacerlo, responden a la pregunta que ha estado en la mente de los espectadores durante años: ¿Qué significa ser un maestro Pokémon? El final del anime japonés sentencia: "Hacerse amigo de todos los Pokémon del mundo".



(Lea también: Lanzan mapamundi con los pokemones de cada país: ¿Cuál le tocó a Colombia?).

Reencuentros más emotivos de Pokémon

Pokemon Foto: Captura de pantalla

Ash se reencuentra con Butterfree



En el episodio 20 de la primera temporada, Ash se despidió de su Butterfree, el pokémon volaba hacia el atardecer con su pareja en un viaje que parecía que nunca lo llevaría de vuelta.





Sin embargo, en el episodio 136 de 'Viajes Pokémon' se presenta un final especialmente emotivo en el que, antes de aparecer las palabras "Fin" al término de los créditos, el joven Ketchum se reúne con su mariposa Pokémon, que sigue acompañada por su pareja.



(Siga leyendo: El día en que Pokémon ocasionó un ataque de epilepsia a su audiencia en Japón).

Pokemon Foto: Captura de pantalla

Ash se reencuentra con Squirtle

En los episodios de Pokémon 'Aim to Be a Pokémon Master', regresan los amigos de Ash: Brock y Misty quienes se preparan para viajar nuevamente con Ketchum en la etapa final de su aventura,.



En este episodio Ash no solo trae consigo a su Bulbasaur y Charizard, y a medida que avanza el episodio se puede ver su reencuentro con Squirtle , pokémon abandonado en el Valle de los Charizard por Ash para que pueda entrenar.

Aunque regresa a ayudar en varios episodios. Finalmente este se queda en el laboratorio del Profesor Oak con el resto de los pokémon.



(Además: Pikachu: ¿por qué el Pokémon de peluche está causando tanta polémica?).

Pokemon Foto: Captura de pantalla

Ash se reencuentra con Pidgeot

Uno de los primeros pokémon que se unieron a Ash en su viaje, tras acompañarlo por 80 episodios este evoluciona en Pidgeot y Ash decide dejarlo para que proteja a los Pidgey y Pidgeotto de los Fearow.



Ene el episodio 6 de la nueva temporada de Pokémon se puede ver cómo Ash salió a capturar pokemones, en medio de su caminata se encuentra con Pidgeot.



Pidgeot es un Pokémon de tipo normal/volador introducido en la primera generación. Es la evolución de Pidgeotto.



(Siga leyendo: Murió la voz latina de 'Jessie', personaje de 'Pokémon')

Pokemon Foto: Captura de pantalla

Ash se reencuentra con Lapras

Lapras se enucnetra con Ash cuando aún es un bebé, luego de encariñarse con él el entrenador pokémon lo lleva consigo para luchar en la Liga Naranja. Luego de varias batallas Ash se reencuentra con la manada de Lapras por lo que decide dejar a su pokémon con ellos.



Luego de varias temporadas se da el reencuentro entre estos dos personajes tras 22 años de separación.



Lapras es un pokémon de tipo agua y hielo que no evoluciona en ningún otro tipo de pokémon, este Pokémon de tonalidad azulada posee pequeñas manchas de un tono más oscuro, además de que su vientre es color amarillo.



(Siga leyendo: Pokémon espada y Pokémon escudo llegan con nuevos personajes).

Pokemon Foto: Captura de pantalla

Ash se reencuentra con Misty y Brock

En el episodio 'Adiós, Psyduck', Ash se separa de sus amigos Misty y Brock. La razón detrás de la separación es que Misty recibe una carta de las Hermanas de la Ciudad de la Flor, quienes le informan que su Psyduck está enfermo y necesita ser tratado enseguida.



Deciden partir hacia la ciudad y Brock también decide acompañarlos. Ash, al no tener un Pokémon enfermo para tratar, decide continuar su viaje solo. En esta última temporada de la serie el equipo se reencuentra para vivir una última aventura.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS