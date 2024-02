‘Vidas pasadas’: una historia de amor de renuncias y promesas

Nada más humano, demasiado humano -apelando a Friedrich Nietzsche- que las despedidas, las nostalgias y los nuevos comenzares. Y, por supuesto, el amor. Ese que enfermó al filósofo y ese que la directora coreano-canadiense, Celine Song, entendió como un ‘portal’ entre el pasado y presente y la inspiró para escribir y grabar Vidas Pasadas, su más reciente película, estrenada en los cines de Colombia el 1 de febrero.



En esta cinta hay que hablar de pasado, como su nombre lo invita, y de presente porque hay un viaje de reencuentro con el amor de infancia y con el ‘yo’ de esa época, a la vez que hay una reafirmación, dolorosa (por la persona que ya no sé es y por la vida que se dejó atrás) y liberadora (porque supera la dualidad de escoger a alguien por encima de otra), del amor actual.



Lo más fascinante de esta historia de amor, con una mirada adulta y serena, es que aborda un tema que generalmente en las populares películas de romance se evade: el amor también deja vacíos y abandonos de las personas que fuimos y las posibles vidas que nunca vamos a tener. “Siempre hay un pedazo de ti que dejas atrás en el lugar del que fuiste”, dice Song sobre su film.



Ella más que nadie lo sabe porque fue una situación personal la que la inspiró a escribir y dirigir Vidas Pasadas.

Siempre hay un pedazo de ti que dejas atrás en el lugar del que fuiste

¿Cuál fue la inspiración para escribir 'Vidas pasadas'?



Un día estaba sentada entre el amor de mi niñez, que solo habla coreano, y mi esposo americano, que solo habla inglés. Me vi a mí misma traduciendo entre estos dos hombres tan diferentes uno del otro, con dos idiomas y culturas distantes. En ese momento sentí que algo muy especial estaba pasando entre nosotros. Como si estuviera en un portal y un puente a la vez, recorriendo un camino que colapsa en el tiempo en un espacio preciso de mi vida.

Nora abandonó Seúl a los 12 años para emigrar junto a su familia a Canadá. Lo más difícil de irse fue dejar atrás a su amigo Hae Sung. Foto: A24

En Vidas pasadas Celine no es Celine, sino que bien podría ser Nora (Greta Lee, The Morning Show y Russian Doll), una niña de 12 años que tuvo que abandonar Corea del Sur por decisión de sus papás bajo la promesa de un mejor futuro lleno de oportunidades. Pero Nora no quería dejar su país, sus raíces, mucho menos a Hae Sung (Yoo Tae-o, Decision to Leave y Love to Hate You), su mejor amigo y amor de la infancia.



Ese lazo, por obvias razones, se quebró o, mejor dicho, se suspendió en el tiempo porque la conexión que ambos crearon, sin saberlo, se convirtió en una promesa de re-encuentro. Primero fue virtual, 12 años después de la separación, y luego física, 24 años después de la despedida por las empinadas calles de Seúl y con Nueva York como punto de encuentro.



Solo que Nora ya no era la Nora de 12 años que dejó Seúl y se marchó a Canadá, sino que era una escritora y dramaturga, casada, viviendo en Nueva York. Hae Sung, por su parte, sí continuaba viviendo en Corea y en una relación en camino a una boda. Y en el medio entre ellos, está Arthur (John Magaron, The Big Short y Carol), el esposo de Nora.



Sobre Arthur, Song señala que su verdadera muestra de amor hacia Nora es dejarla reencontrarse con esa niña que Hae Sung le recuerda. “Hay una manera en la que él es absolutamente extraordinario, y es a través de su capacidad de amar sin necesitar ni desear nada de ella”. Su amor es libre de celos y ataduras.



“Lo que Celine hace es retratar a dos hombres realmente buenos, amables y generosos, que son capaces de dejar atrás sus celos e inseguridades infantiles porque se preocupan por esta mujer (Nora)”, explica Magaro sobre los dos personajes masculinos.



Para Song, el comportamiento de ambos, en una sociedad que nos ha enseñado el amor en términos de propiedad, raya en lo que llamó “un heroismo mundano”. “Ninguno discute ni grita. A través del amor y respeto mutuo son capaces de superar este encuentro tenso e incómodo al que se enfrentan por amar a la misma mujer”, recalcó la directora.

'Vidas Pasadas' también es una historia que celebra el amor al otro, pero también al propio y a la persona que fuimos con cada persona que pasa por nuestra vida. Foto: A24

Vidas Pasadas es un viaje en el que Nora repasa la niña que fue junto a Hae Sung y la mujer que es en el presente al lado de Arthur. Dos Noras totalmente distantes y dos elecciones que le recuerdan las renuncias y las promesas.

Ninguno discute ni grita. A través del amor y respeto mutuo son capaces de superar este encuentro tenso e incómodo al que se enfrentan por amar a la misma mujer

“La película es también profundamente emotiva sobre las fuerzas cósmicas que dan forma a nuestras vidas: si hay un duelo profundo por el yo de nuestro pasado, también está la belleza en la conexión humana, en el hecho de que una mujer puede encontrarse ella misma sentada con dos partes ‘surrealmente’ dispares de sus vidas, como si estuviera transgrediendo las reglas del tiempo y el espacio”, se lee en las notas de la producción de la película.



“Vidas Pasadas es un testimonio de nuestra capacidad de amar. Es decir, una persona podría sentir amor por su pareja, por su primer amor de la infancia y por ella misma. Eso me parece sagrado”, resumió Greta Lee lo que es para ella la película.



De fondo también hay una reafirmación de identidad, en la que Nora no le da la espalda a sus orígenes, representados en Hae Sung, a la vez que abraza ese nuevo mundo multicultural que engloba tan bien Nueva York y su relación con Arthur.



Con una historia conmovedora, humana, demasiado humana, Vidas Pasadas, la ópera prima de la directora, recibió dos nominaciones a los Oscar a Mejor Película y Mejor guion original. Song nos cuenta en una breve entrevista más detalles sobre la cinta y lo que espera que a la gente se le quede luego de salir de salas de cine.

¿Cómo fue el rodaje? ¿Qué particularidades hubo durante la grabación?



Como la película está hecha pensada en encuentros y despedidas extraordinarias, pensé que era importante crear una verdadera atmósfera para propiciar esto entre los actores y por eso una decisión que tomé fue mantener alejados a John Magaro, que interpretó a Arthur, y a Yoo Tae-o, que hizo el papel de Hae Sung. Ellos no tenían permitido verse o encontrarse en persona hasta que grabáramos la escena en la que los personajes se encontraron por primera vez. Eso le dio mucho trabajo a mi equipo.



¿Qué ocurrió en ese primer momento que se vieron y prácticamente conocieron?



La escena en la que se ven por primera vez es la que quedó grabada y aparece en la película. Haber hecho eso generó una atmósfera especial de ese momento que pasó entre ellos dos y sus personajes.

Quiero que la película revele lo que eres como persona

¿Hizo algo similar con Greta Lee?



Me aseguré de que Greta, que interpreta a Nora, le hablara a John y Yoo Tae-o de cada uno. Es decir, que le contara a John cómo era ensayar con Yoo Tae-o y viceversa. Eso fue increíble porque cada uno empezó a hacerse una idea del otro con el que Greta ensayaba. Y la otra cosa que hice fue no permitir que Yoo Tae-o y Greta se abrazaran, tocaran o tomaran las manos antes de la escena del reencuentro después de 24 años. La idea era que se abrazaran y tocaran por primera vez en esa escena en el Madison Square Park.



¿Qué espera que les quede a las personas que salen de las salas de cine?



Me gustaría que la gente que salga de las salas de cine con la sensación como si hubiera entrado. Cada persona entra a cine dependiendo del momento de la vida en que se encuentra, sus circunstancias del amor, y espero que cada quien salga sintiéndose diferente, que la historia se meta en su piel y se convierta en parte de su vida. Quiero que la película revele lo que eres como persona.

REDACCIÓN DOMINGO (*)

EL TIEMPO



* Entrevista de A24 cedida por Cinecolor Colombia