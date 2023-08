Una intriga en el Vaticano, un hacker que revela una verdad incómoda, asesinatos, una herencia millonaria y el poder desmedido de las instituciones… se trata de un entramado peligroso donde aparece un héroe que intentará desvelar los misterios y hallar a los culpables de lo que ocurre en una iglesia de Sevilla. 'La piel del tambor' es un thriller que sigue los pasos de las películas de detectives con un James Bond clerical –el padre Lorenzo Quart– como protagonista: un apuesto, elegante, mundano e inteligente sacerdote perteneciente al Instituto de Asuntos Exteriores de la Iglesia.



La adaptación al cine de la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte promete poner el dedo en la llaga de asuntos polémicos como la relación turbia de la Iglesia con la burguesía, el desmedido poder que ha ostentado por siglos y el arte de la manipulación que ha usado para mantenerlo.



“La idea es que esta sea una película muy polémica. Quisiera que la gente que la vea se lleve la idea de replantear los valores de la Iglesia católica, especialmente en Colombia, donde tiene una tradición casi que indestructible”, asegura el actor y director colombiano Víctor Mallarino, que interpreta al comisionado Navajo, un pintoresco detective que investiga los crímenes ocurridos en Sevilla.

El veterano Franco Nero como el Papa. Foto: Cortesía de la producción

En 'La piel del tambor', Mallarino comparte con un elenco de lujo: Richard Armitage (El Hobbit: un viaje inesperado, Norte y Sur), Paul Guilfoyle (CSI: Las Vegas), Paul Freeman (Indiana Jones y los cazadores del arca perdida) y Franco Nero (Django), entre otros.



La película, que se rodó en inglés en locaciones de España, Italia y Colombia, y con la dirección del caleño Sergio Dow, se estrenará en las salas el jueves 10 de agosto. “Más que la condición de ser una película internacional, me convenció todo el proyecto: la historia, los actores, el director y el guion, que me parece que fue escrito con mucha sabiduría”, agrega Mallarino.

¿Se vio con Pérez- Reverte durante el rodaje?

No. Me vi con él después por una doble coincidencia. La primera porque le gustó el personaje, lo cual me alegra y me parece llamativo y curioso porque la construcción de Navajo en el libro es completamente diferente, es un tipo de unas condiciones físicas y emocionales muy distintas. Para la película tenía un toque más moderno, actual, en un tono de humor más apropiado para esta época. Y la segunda es que mi pareja es la editora de Pérez-Reverte, así que nos hemos visto algunas veces para ir a cenar.

¿Eso influyó para que terminara en la película?

Paul Guilfoyle, de la serie CSI: Las Vegas, interpreta a monseñor Spada. Foto: Cortesía de la producción

Cero. A él lo conocí después de haber hecho el papel.

Qué simpático…

Sí. Hay como un ecosistema que lo lleva a uno al encuentro. Porque Pérez-Reverte tiene a su editora que es Pilar (mi pareja) y a ella me la presentó Daniel Samper, cuya editorial es Alfaguara (la misma de Pérez-Reverte). Es un círculo. Y el que me conectó con Sergio Dow fue Sergio Cabrera (el cineasta). Con Dow nos encontramos en Madrid y nos tomamos un café, allí me habló del proyecto y me dijo que sentía que el personaje respiraba una energía como la mía, de los personajes que he interpretado, así que leí el guion y me pareció muy bien escrito.

La historia original transcurre en los 90, pero la película apuesta por un toque más moderno en el tema tecnológico…



Sí. Estamos hablando de una actualización en ese aspecto, en cuanto a equipos, pero también en conocimientos: hoy en día hay redes sociales e inteligencias artificiales que crean cosas falsas, es muy distinto. Pero en cuanto a las condiciones del poder, quién lo ostenta y si lo hace de forma ética es algo muy vigente porque la ambición del hombre no acaba. Es que uno pensaría que el poder del hombre a través de la religión es algo que debía haber terminado hace tiempo y es increíble cómo seguimos todavía apegados a los poderes del dominio a través de lo místico, de lo religioso. Eso hace supervigente la película.

El protagonista del relato es un James Bond clerical (el padre Quart) que intenta aclarar lo que sucede.



Sí. Creo que es interesante cómo se pone en una condición en la que duda de su celibato y si respeta la institución como antes. Eso lo pone en una posición más moderna.

Hablemos de la relación con Richard Armitage: hay buena química entre el padre Quart y Navajo.



Esa conexión empezó por algo personal. Los dos somos muy nerdos: a él le gustaba repasar la secuencia una y otra vez mientras nos estábamos comiendo un sánduche. Conversábamos, trabajábamos detalles del texto, fue muy bueno. Además tuvimos sintonía personal, porque a él también le interesa el tema del medioambiente y de la sostenibilidad. En cuanto a los personajes es muy interesante porque Navajo está a cinco neuronas de ser tan inteligente como Quart, allí hay una relación de admiración y un poco de envidia. A Navajo le gustaría ser tan atractivo, en todo el sentido de la palabra, como Lorenzo.

Cómo fue eso de actuar en inglés en un filme de esta factura.

La sensación no debería ser rara cuando uno entra en la onda de que las películas se hacen en un idioma o en otro sin problema. Es que Navajo no es un sevillano que aprende a hablar en inglés, sino que está en un contexto de ficción en el que todos hablan en inglés. Por ejemplo, en El Quijote de Peter O’Toole, él entra a una cárcel en España, pero todos hablan inglés.

El director del filme, el caleño Sergio Dow, durante el rodaje en Roma. Foto: Cortesía de la producción

¿A qué se ha dedicado últimamente?

A tomar fotos. Convertirme en fotógrafo es algo que siempre me ha apasionado y a lo que nunca le invertí tiempo ni le di desarrollo. Hice mucha fotografía de video, pero ahora quiero hacer fotos. Y en la actuación, hay proyectos en los que a lo mejor funciono como director, pero prefiero hablar de eso cuando se concreten. Contar las historias antes de que estén vendidas es de mal agüero.

¿Con qué le gustaría que se quedara el espectador?

Desde el punto de vista de la forma, es una película muy bien filmada; la fotografía es brutal, la música es fantástica, la selección del elenco es acertada, todos se ven cómodos en lo que hacen; sin duda, es un golpe de intuición de Sergio y de la producción. Tiene mucho talento colombiano y con una propuesta de intercambio cultural que es hacia donde debemos ir. Y el tema de la reflexión de lo que son las estructuras de poder me parece muy importante, yo soy particularmente sensible a los mecanismos de poder religiosos, me parece que les han hecho mucho daño a las sociedades y al medioambiente. La creencia de que el ser humano es el centro de la creación y de los ecosistemas y de que puede usufructuarlos sin límite me parece peligrosa. Y buena parte de la culpa la tienen las religiones abrahámicas (judaísmo, cristianismo, islam). Las religiones ancestrales politeístas son mucho más sensatas en ese aspecto, hay una compenetración de tú a tú del humano con la naturaleza.



SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA

@s0f1c1ta

