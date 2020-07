Víctor Mallarino confiesa que siendo joven fue acosado por otro hombre

El actor Víctor Mallarino tuvo en estos días una sensación extraña, a propósito de la polémica que se conoció en torno a las denuncias de supuesto acoso que algunas actrices presentaron en los últimos días.



Con todo esto, el artista contó que en estos días le regresó un remoto recuerdo, que ya tenía prácticamente olvidado, de una vez en sus años de juventud, cuando un compañero se le insunuó, aunque aclaró que no estaba todavía en un set de grabación.

“Yo recibí piropos de un compañero que era homosexual, cuando yo tenía como unos 12 o 13 años. Y por alguna razón yo tenía clara la película. Fue un momento en que alguien me dijo, vega, vamos a jugar al médico o qué se yo qué cosa, pero sí conocí lo que fue eso”, le contó Mallarino a Gustavo Gómez de Caracol Radio.



Agregó que nunca sintió el temor de contarlo, como le pasa a mucha gente, cuando los amenazan. “Sí lo consideré una cosa horrible, pero tuve mucho criterio para saberlo. Seguramente alguna vez mi mamá, que tenía muy buen criterio para educar, debió decirme alguna frase que me vacunó pues contra eso. Pero sí me pasó una vez”.



La anécdota la trajo a colación Mallarino a propósito de la carta, que también llegó a EL TIEMPO, que él, junto con más de 30 directores de la industria cinematográfica, acaban de dar a conocer a la opinión pública, en la que rechazan el acoso y abuso que se ha denunciado en los últimos días.



Si bien, los firmantes aclaran que no están “en posición de ser jueces”, sí expresan una clara postura, en uno de los apartes de la carta:



“Como profesionales de la industria, no aceptamos ningún tipo de acoso o abuso, a las mujeres en particular, y sobre nadie en general. Condenamos radicalmente el uso de estas prácticas en nuestro gremio audiovisual y en cualquier entorno social que se presente. Nuestra consideración estará con las víctimas y acompañaremos sus procesos, nos comprometemos a estar vigilantes, a detener y denunciar cualquier tipo de acción que violente la dignidad humana. Rechazamos la intimidación, el asedio o la manipulación a través de promesas de beneficios laborales a cambio de favores sexuales, porque es una práctica violenta, perversa y cobarde, pues se hace desde una posición de poder.”



La cartan la firman: Mario Rivero, Sergio Cabrera, Víctor Mallarino, Gustavo Nieto Roa, Felipe Cano, David Muñoz, Mateo Stivelberg B., Mónica Botero, Jorge Mario Álvarez, William Barragán, Agustín Restrepo, Mario Mitrotti, Liliana Bocanegra, Camilo Vega, Juan Carlos Villamizar, Felipe Aguilar, Andrés Morales, Andrés Biermann, Rolando Ocampo, Juancho Cardona, Miguel Ángel Vásquez, Joyce Ventura, María Cecilia Vásquez, Teresa Saldarriaga, Carlos del Castillo, Óscar Azula, Gustavo Ernesto Moris, Natalia Santa, Martha Liliana Rojas, Felipe Martínez, Juan Pablo Marín Cuartas, Ricardo Coral, John Barrios y Camila Lobo Guerrero.

Contenido completo de la carta:

"Ante los hechos de público conocimiento y como directores y directoras de cine y televisión, miembros del gremio audiovisual, los abajo firmantes expresamos lo siguiente: Sabemos que no estamos en posición de ser jueces de ninguna de las acciones publicadas, pero queremos dejar en claro que entendemos, creemos y nos solidarizamos con todas las víctimas; así mismo, consideramos que toda persona tiene el derecho a la presunción de inocencia, así como a su legítima defensa y a una explicación de los hechos ante la sociedad y la justicia. Como profesionales de la industria, no aceptamos ningún tipo de acoso o abuso, a las mujeres en particular, y sobre nadie en general. Condenamos radicalmente el uso de estas prácticas en nuestro gremio audiovisual y en cualquier entorno social que se presente. Nuestra consideración estará con las víctimas y acompañaremos sus procesos, nos comprometemos a estar vigilantes, a detener y denunciar cualquier tipo de acción que violente la dignidad humana. Rechazamos la intimidación, el asedio o la manipulación a través de promesas de beneficios laborales a cambio de favores sexuales, porque es una práctica violenta, perversa y cobarde, pues se hace desde una posición de poder. Queremos unirnos para crear un ambiente de trabajo sano y responsable y sentimos profundamente el dolor generado. De acuerdo con esto, participaremos activamente en la generación e implementación de protocolos y políticas de respeto al individuo y a su trabajo, dentro de una atmósfera laboral incluyente y participativa. Estamos convencidos de que debemos ser parte activa de un cambio estructural en la sociedad y entre todos y todas, hemos de propiciar un ambiente laboral, profesional y gremial de igualdad y equidad. Nos apegamos con firmeza al artículo 12 de nuestra Constitución Nacional, que en wayuunaiki dice: "Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie ni hacerle mal en su persona aunque piense y diga diferente". Somos creadores y creadoras y el sentido de nuestra vida es la Dignidad Humana, ella es también la inspiradora de nuestra Sociedad de Gestión y por ello es nuestro deber protegerla y propagarla."



