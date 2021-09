Víctor Hugo Morant: ‘Ver la televisión en color fue algo apoteósico’

Además de actor, Víctor Hugo Morant es pedagogo teatral, docente, dramaturgo, director y maestro de artes escénicas.

Con una carrera de más de 40 años, ha trabajado en el cine y en las más importantes producciones de la televisión nacional.



Actualmente presenta audiciones para distintas producciones internacionales y mientras le llegan noticias, trabaja en un proyecto de teatro musical junto al multi-instrumentalista Juan Ruiz.



Quieren, con música y arte, llegar a la población vulnerable y a personas que sufren depresión, ansiedad y angustia, y han sido víctimas de abuso sexual.



Morant, uno de los grandes sellos del audiovisual colombiano, nació en Arcabuco, Boyacá, el 4 de junio de 1943, y muy niño llegó a Bogotá. Ha actuado en, entre otras, 'Don Chinche' y 'La casa de las dos palmas'. Hoy responde nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor que había en su casa cuando era niño?

No teníamos. Los televisores no eran comunes, los tenían algunas pocas familias, no era fácil adquirir uno. Yo me reunía con algunos amigos y veíamos TV en la vitrina del almacén J. Glottmann de Bogotá, allí la gente se agolpaba y surgió la expresión: ‘Ver TV me cansa los pies, porque toca empinarse para alcanzar a ver’, era como ir a un acuario.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?

De la pantalla chica no tuve, pero en el cine, cuando era adolescente, admiraba a Brigitte Bardot, era un monumento, el símbolo sexi de la época.



¿Conoció a Pacheco?

Fuimos muy cercanos, fuimos amigos. Incluso lo dirigí en una obra en el Teatro Nacional. En un principio me imaginaba que dirigirlo iba a ser difícil, siendo él una figura pública, pero resultó que no, era una persona seria, amable, cumplidor de su deber, disciplinado.



¿De qué tamaño es su televisor?

De 50 pulgadas.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?

Así conocí el mundo. Los televisores de la época no lo tenían. El control remoto eran los hijos que cambiaban el canal, y nosotros los adultos, los encargados de mover la antena para mejorar la señal.

¿Conoció el mundo con un solo canal?

Sí, las primeras productoras fueron Punch y la Televisora Nacional de Colombia, y luego nace el canal privado Teletigre, así empezó la televisión y la conocí a través del vidrio de J. Glottmann.



¿Sabe qué era el Canal A?

Ya esto fue en los años 90; el Canal Uno era la primera cadena, y el canal A era la segunda. Esto favorecía la sintonía, y el rating era mucho más alto.



¿Quién es su presentador favorito?

Fernando González Pacheco, por su autenticidad, seriedad, sencillez, espontaneidad, respeto por los invitados y concursantes.



¿Oyó la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?

Muchas. En algunos lugares le ponían una especie de acrílico que en la parte de abajo era verde, en el medio una franja amarilla y en la parte superior azul, para que diera una sensación de color. Recuerdo la emoción que sentí la primera vez que vi televisión en color, fue un partido de fútbol de la selección Colombia, en la casa de un amigo del Teatro Popular de Bogotá. Fue apoteósico.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?

Telehipódromo, que era en blanco y negro y los domingos en la tarde. Presentaban grupos musicales, ballet y se transmitía desde el Hipódromo de Techo, con carreras de caballos.



¿Qué es lo que más ve en televisión?

Películas, sobre todo en aquellas en las que se analice a las personas desde el punto de vista de su comportamiento y psicología. También me gusta ver series, que no sean tan extensas, y apreciar las escenas, los personajes, la ambientación. El drama y la comedia son mis géneros favoritos.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?

Recuerdo mucho el eslogan radial ‘Páginas amarillas, alguien tiene lo que usted busca y alguien busca lo que usted tiene’. Había una publicidad de la aerolínea Iberia, que tenía una llave inglesa y una rosa, ‘En Iberia solo el avión recibe más atenciones que usted’. Otra nacional era la del Hotel Nutibara: ‘Medellín queda alrededor del Nutibara’.



¿Con quién ve TV?

Generalmente veo televisión con mi esposa o solo.

¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?

Normalmente no veo las telenovelas completas, por falta de tiempo, aunque me veo algunos capítulos y escenas, que me gustan.



¿Qué serie está viendo?

Hace poco estaba viendo, en Netflix, Lupin; tiene suspenso y fue creada por George Kay y François Uzan. Vi varios episodios, pero no me atrapó y no la terminé, tiene escenas fantasiosas.



¿Cuál es su plataforma de streaming favorita?

Netflix.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?

Nunca. Aclaro que hay momentos de frustración, desilusión e impotencia al ver la actuación de algunos árbitros y jugadores, pero ellos no van a pagar la pantalla si la rompo (se ríe).



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?

La casa de las dos palmas. Me la vi cuando salió y la repetí por Señal Colombia. Incluso me causó curiosidad ver esta serie en el formato de TV actual, pues antes se transmitía en formato cuadrado, por lo que su imagen tiene un par de franjas oscuras en los laterales. Esta serie, en la que participé, me gustó mucho por la ambientación y locación, su temática y los personajes.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?

Normalmente veo televisión unas 3 o 4 horas al día. Generalmente, a las 5 p. m. me veo una película, en la noche prefiero ver algún programa y algún noticiero para estar enterado.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió y cuál fue esa hazaña?

Me gusta ver mucho ciclismo, aunque confieso que veo fútbol y hace poco me emocionó la Selección en la Copa América, cuando David Ospina le tapó varios penaltis a Uruguay.

¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?

La destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, en el 2001. Justo ese día viajé de Nueva York a Miami, y al llegar y observar los televisores creí que era una película, pero quedé atónito al ver la noticia.



¿Cuál es su actor favorito?

Robert de Niro, por su versatilidad. Una de sus películas que me llamaron mucho la atención fue Sucedió en América. Empieza representando a un joven y termina anciano. El proceso de envejecimiento no es solo maquillaje, también es actitud y actuación magistral.