Vicky Dávila deja la emisora 'La W Radio'

Luego de casi dos años de presentar la franja del mediodía de la emisora 'La W Radio', la periodista Vicky Dávila anunció este 25 de octubre su retiro.



En su cuenta de Twitter dijo: "Nos volveremos a encontrar muy pronto en revista Semana vienen muchos sueños (sic) con el nuevo canal digital de noticias y opinión".



Durante su paso por La W, Dávila, oriunda de Buga, Valle, y egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, entrevistó a personajes controversiales y tuvo momentos polémicos.

“Hoy es un programa muy especial porque es el último en La W, estoy muy agradecida de poder hacerlo y darles las gracias por estos tres años al aire, le doy un aplauso a nuestros oyentes que estuvieron firmes en este reto que empezamos en enero de 2017 en un momento muy difícil de mi carrera como periodista” dijo Dávila este 25 de octubre, tras empezar su despedida.



Además, agradeció a Julio Sánchez Cristo "porque con un timbrazo en el teléfono me permitió cumplir este sueño. Mi pasó por 'La W' fue fantástico para mi formación como persona, aquí me dejaron soñar, me dejaron hacer una radio que se podía ver y me siento feliz de poder dejar este sueño como una realidad” se lee en la página de la emisora radial.



Entre sus anécdotas en este paso radial, la periodista recordó que hace un poco más de un año, los candidatos a la Presidencia de la República la dejaron plantada para un debate, pese a que todos habían confirmado, y solo acudió Sergio Fajardo.



