Viacom CBS completa la adquisición mayoritaria de Fox Telecolombia

La compañía estadounidense ViacomCBS Inc. anunció este 23 de noviembre que ViacomCBS Networks International cerró la adquisición de la participación mayoritaria en la productora de contenidos en español Fox TeleColombia & Estudios TeleMexico de The Walt Disney Company.

“Fox TeleColombia & Estudios TeleMexico reforzarán las capacidades de producción de contenidos en español de ViacomCBS y ampliará los estudios internacionales de ViacomCBS, VIS, con el fin de capitalizar la importante demanda de contenidos en sus plataformas globales de streaming, Paramount+ y Pluto TV, así como en sus canales lineales en todo el mundo”, informó la empresa en un comunicado.

De esta forma, ViacomCBS Vis “operará Fox TeleColombia & Estudios TeleMexico como una alianza colaborativa con la familia fundadora. Samuel Duque (uno de los creadores de la empresa) dirigirá el negocio. Fox TeleColombia & Estudios TeleMexico estarán bajo la responsabilidad de Juan ‘JC’ Acosta, presidente de ViacomCBS International Studios y Networks Americas.



Aunque los términos de la transacción no fueron revelados, se trata de una de las más importantes negociaciones de los últimos tiempos en el país.



ViacomCBS Networks International (VCNI) es una unidad de ViacomCBS Inc., que incluye marcas como Canal 5, Telefé, Chilevisión, Network 10, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount Network y los servicios de streaming Paramount+ y Pluto TV, y ViacomCBS International Studios, entre otros.

FoxTelecolombia, una de las productoras nacionales más reconocidas, ha producido series como 'El Capo', 'Alias el Mexicano', las nuevas versiones de 'Azúcar' y 'Amar y vivir'; 'Celia', 'Operación Pacífico', 'El general Naranjo' y 'José José, el príncipe de la canción', entre muchas otras.