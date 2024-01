Verónica Orozco: ‘Siempre he sido fanática de la música popular’

Aunque a Verónica Orozco se le puede emparentar con el pop o hasta las baladas, lo cierto es que tiene un gusto por la música popular.



“Siempre he sido muy fanática de la música popular”, recalca, quizá por eso no tuvo que descubrir o desempolvar algún disco de ese género para su nuevo reto actoral como protagonista de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar, la segunda parte de una producción que se inspira en la vida y batallas de una de las cantantes más importantes del país y que, a través de su talento y capacidad de resiliencia, ha sido ejemplo para muchas mujeres. Se estrena el martes 9 de enero, a las 9:30 p. m., por Caracol Televisión.

“Siempre he tenido la música ranchera y popular como muy presente en mi vida, pero acercarme al espíritu popular fue una bendición. Este es otro momento, otra etapa de Arelys, quise abstraerme de la primera temporada (que se llamó Arelys: canto para no llorar), pues mi personaje pasa por una temporada en la que ya es toda una diva y tiene una carrera consolidada y ya han pasado todos esos primeros dolores y temores de su infancia”, adelanta Verónica Orozco emocionada y dejando claro que “fue muy bonito entrar en esa esencia poderosa que siempre ha tenido Arelys y en esa capacidad de transmitir un gran mensaje a las mujeres, en el que uno puede caerse, pero también levantarse. Ella es un camión sin frenos y siempre va para adelante”, define.



En este nuevo ciclo de este drama acerca de la artista se enfrenta a nuevos desafíos (más allá de los escenarios o los estudios de grabación, dos contextos que maneja sin problemas y en total equilibrio) y al sueño de tener su propia disquera, pero los sobresaltos y una intensa sensación de reinventarse serán esenciales en la definición de su destino.

Verónica Orozco como Arelys Henao. Foto: Caracol Televisión

Además, tendrá que lidiar con nuevos personajes que llegan a dinamizar o posiblemente dinamitar las bases de todo lo que ella ha construido.

Algo que ha llamado la atención de esta serie desde su primera temporada es que supera la idea básica de una biografía de una estrella de la música. En realidad apuesta por un retrato de familia, añadiendo conflictos y triunfos de quienes giran en torno a la protagonista principal, que no solo canta y es una guerrera todo el tiempo, sino que contrasta el éxito con momentos de fragilidad y un instinto maternal o de cierta nostalgia que podría poner en peligro su carrera.

Arelys Henao, aún queda mucho por cantar es producida por Manuel Peñaloza, y dirigida por Andrés Felipe López y Camilo Villamizar.



Cuenta, además, con Santiago Alarcón en el papel del esposo de la artista, Wilfredo Hurtado; Linda Lucía Callejas, quien es María, la madre dedicada y amorosa de Arelys; Tata Ariza, como Yazmín, pareja de Martín Henao, hermano de Arelys, y aparece en esta temporada Laura Taylor como Adelaida Hurtado, hija adoptiva de Yazmín y Martín. Para quienes vieron la primera temporada también están Daniel Mira, quien es Martín Henao; Sebastián Giraldo como Fernando Henao; Victoria Ortiz como Clara Inés y Luis Eduardo Motoa como el inolvidable tío Tano.

Más drama

“En este punto, Arelys y Wilfredo ya llevan juntos muchos años, ya ella está en una posición musical mucho más alta de lo que se vio en la primera temporada. Los verdaderos Arelys y Wilfredo decidieron, valientemente, contar mucho de sus vidas, entonces vamos a ver drama de verdad”, agrega Santiago Alarcón, cuyo personaje será esencial en los giros que le esperan a Arelys.



“Esta es una familia que viene muy sólida y a quienes se les atraviesa algo que los pone en jaque. Ahora Wilfredo tiene un mayor protagonismo en esta etapa. Hay algo que se ve y es con lo que me siento muy identificado y es cuando tus hijos crecen y ahora tienen sueños y unas ideas para su vida y eso hace que –como papás– se vean comprometidos con eso, y como a veces se ven frustrados y como hay que acompañarlos y ayudarlos a entender que a veces hay que cambiar de ritmo o rumbo en la vida, eso está muy explícito en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar”, precisa el actor, que experimentó por primera vez una historia atravesada por la música, que termina siendo el arma fundamental para que la protagonista saque su vida adelante.

Cambios y aventuras

Otro de los retos más intensos para esta nueva etapa frente a las cámaras fue precisamente el cambio de actriz. “Mariana Gómez, la actriz que interpretó a Arelys en la primera temporada, tenía compromisos y no podía estar en esta segunda parte; además, la edad no coincidía con el personaje, entonces decidimos cambiar de casting, tanto de actriz como de actor protagónico, este fue el mayor reto, hasta que un día apareció Verónica Orozco, y desde el primer momento en que la vi y después de hacer el casting, pensé que era la indicada”, contó Manuel Peñaloza, productor ejecutivo de la serie. Además, la conexión de Orozco con el personaje fue algo más profundo y cercano.



“Yo siempre compuse canciones desde chiquita y ver la historia de una mujer que cree en sus letras y en lo que hace con mucha pasión fue como reencontrarme con esa idea de volver a concentrarme en mis propias letras y canciones, ya que eso nunca se debe dejar ensombrecer por nadie”, puntualiza.



“Además, me llamó mucho la atención la idea de la fama de la serie. La idea de tener un gran éxito mientras están pasando muchas cosas en la casa, un elemento que te hace reflexionar acerca de entender dónde está lo importante y con lo que en verdad conectas”, reflexiona Verónica Orozco que canta y expone el brillo de una estrella. Ella fue recientemente parte de las series A grito herido, La primera vez, Verdad oculta o La gloria de Lucho, entre otras. Aunque está lista para una nueva batalla musical.

“Acabo de armar mi propio show musical. Escogí canciones con las que crecí, que me mueven y que conectan mucho con la gente y voy a celebrarlas en el escenario. Llevo varios meses preparando este proyecto en todo lo relacionado con el performance con música de los 90 en español, es muy pop y hasta cosas que la gente sabe muy poco de mí, como mi pasión por el merengue”, revela Orozco que, además de encarar la emoción y melancolía de la música popular, aprendió también de la historia de Arelys Henao que no hay que tener miedo, ni quedarse atrás cuando otros le digan que no.



“Tenemos todas las cartas sobre la mesa para jugarlas, hay que hacer todo lo que uno sueña, hacerlo todo, como por ejemplo patinadora artística, que es de esa cosas que me faltan por hacer”, finaliza Verónica Orozco con una indiscutible sonrisa de satisfacción por la serie y por lo que vendrá en este 2024.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

REDACCIÓN CULTURA

EL TIEMPO

@AndresHoy1

