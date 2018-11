Verdades y mentiras sobre la película 'Bohemian Rhapsody'

La película que retrata la vida del cantante Freddie Mercury y la banda Queen (la cual recaudó 50 millones de dólares en sus primeros días de estreno) ha despertado dudas entre la audiencia sobre qué es verdad y mentira. (ESTA NOTA PUEDE CONTENER 'SPOILERS')

Hay que aclarar que el guion contó con el visto bueno de Brian May (guitarrista de Queen, quien, además, es un doctor en astrofísica) y Roger Taylor (baterista). Sin embargo, ‘Bohemian Rhapsody’ hace ciertas adaptaciones que retocan la realidad.



Estos son algunos datos de la película en los que se aclara qué es mito y verdad.

Freddie Mercury en Smile, banda antecesora de Queen

Antes de formarse Queen, Brian May y Roger Taylor tenían una banda con Tim Staffel, llamada ‘Smile’. En la película se ve un tímido Fredie Mercury acercándose a los tres músicos para mostrarles su interés en convertirse en un nuevo miembro de esa banda.



Sin embargo, las cosas no fueron así en la vida real. Mercury era compañero de Staffel en la carrera de diseño gráfico del colegio Ealing. Freddie asistía a los ensayos y los acompañaba, incluso, en las gira. Él les daba recomendaciones sobre cómo debían actuar para ser más 'llamativos' en el escenario.



Cuando Staffel abandona Smile, la película muestra que se iba por una invitación del grupo Humpy Bong. En realidad, los dejó para irse un mes a EE. UU. y luego para unirse a la banda Morgan. Finalmente se encontró con los Humpy Bongs para dedicarse al blues.

Con Bohemian Rhapsody, Queen se ubicó por primera vez en el primer lugar de las listas del Reino Unido Foto:

¿Cómo conoció Mercury a Mary Austin?

En una de las escenas se ve a Freddie buscando a los miembros de la banda Smile. De repente, aparece en su camino Mary Austin, uno de los grandes amores del cantante. La cinta muestra cómo Mercury la busca en su lugar de trabajo, la tienda de ropa Biba, y es entonces cuando empiezan a salir.



Sin embargo, Brian May dio otra versión de los hechos. Fue él quien conoció primero a la joven. Hubo intentos de una relación, pero no funcionó. Freddie Mercury, en ese entonces, le pidió a su amigo que los presentara.



“Solíamos reunirnos cerca al barrio de Kensington, famoso porque siempre había chicas lindas. Una de ellas Mary Austin”, comentó May en el documental ‘Days of our lives’.

Jim Hutton, su pareja

Hutton fue la pareja que estuvo con Mercury durante los años previos a su muerte. Sin embargo, la película muestra que se conocieron mientras Jim trabajaba en una fiesta en la casa del vocalista. Sin embargo, en la vida real se conocieron en un bar de 1983.



En ese entonces, Jim Hutton tenía novio y lo rechazó. Dos años después, se reencontraron y tuvieron un coqueteo fugaz en un club nocturno llamado ‘Heaven’. Tres meses después de ese episodio, se vieron para ir a comer y la relación perduró.

¿Ray Foster existió?

El personaje interpretado por Mike Myers, Ray Foster, un productor que se niega a lanzar la canción ‘Bohemian Rhapsody’ por durar casi seis minutos, es un personaje ficticio que sirve para representar lo que vivió Queen en esa época.



Aunque como tal no existía un productor que acaparara las negativas que enfrentó la banda para el lanzamiento, sí hubo resistencia en general. La banda superó el impasse, tal como lo muestra la cinta.

‘News of the World’ fue grabado en Londres durante el verano de 1977. se ha convertido en la colección más vendida de Queen, con más de 6 millones de unidades en todo el mundo. Foto: Archivo particular

Todos fueron solistas

El largometraje muestra el conflicto que quiebra al grupo con la decisión de Mercury de trabajar como solista en 1984. Si bien en todas las biografías que se han hecho de la banda se hace referencia a los primeros años de la década del 80 como un periodo difícil, nada tuvo que ver la decisión del vocalista de encarar un proyecto a solas.



De hecho, Roger Taylor fue el primero en hacerlo en 1977; Brian May hizo lo mismo en 1983 y John Deacon tendría un proyecto aparte en 1986.

Detalles del concierto Live Aid

El famoso concierto que dio Queen en Live Aid, a excepción de dos canciones, es reproducido casi con exactitud en la película. Sin embargo, en la cinta se ve cómo Mercury pide disculpas a sus compañeros para volver a los escenarios.



Sus colegas aceptan las palabras de Freddie, pero piensan que como no han tocado juntos “en años”, no podrían sonar bien. Pero en realidad nada esto fue así. Tras lanzar ‘Hot Space’, en 1982, álbum que no fue bien recibido por la crítica, se tomaron un año sabático.



Queen decidió que iban a dedicarse a descansar de las giras y las grabaciones en 1983, pero hacia agosto ya habían comenzado a trabajar en ‘The Works’. Meses antes de Live Aid, el 11 de enero del 85, se presentaron en el primer Rock in Rio; luego, Nueva Zelanda, Australia y Japón. Volvieron con el tiempo justo para ensayar para su presentación en Live Aid.

El diagnóstico de su enfermedad

Aunque ‘Bohemian Rhapsody’ muestra cómo fue la escena en la que Freddie les cuenta a sus compañeros que se contagió de VIH, según la cinta esto ocurre antes del concierto de Live Aid.



Según sus biógrafos, esto no fue sino hasta 1987, cuando el músico descubre que padece esta enfermedad. Se sabe que Freddie Mercury pidió a sus compañeros que compusieran todo lo que pudieran para que él cantara en el tiempo que le quedaba de vida.



ELTIEMPO.COM - APP

*Con información de La Nación - Argentina

​GDA