‘Ver mi vida por TV todas las noches ha sido una terapia’: Marbelle

El pasado lunes, en la repetición de Amor sincero, bioserie sobre la vida de la cantante Marbelle, se emitió una de las escenas más dolorosas de esta producción: la muerte de la mamá de la artista, una caracterización magistral, tal vez la mejor de su carrera, de la actriz Marcela Benjumea.

La muerte de Yamile, luego de una cirugía plástica, mostró que pese a su temperamento, a que muchas noches la gente la odió por controlar tanto a su hija, esa mujer, cuyo verdadero nombre era María Isbeth Cardona Restrepo, era el centro de la familia.



“Verla de nuevo me llevó a mi propia reflexión, otra dinámica de limpieza, me sirvió para exorcizar cosas”, dice Marbelle, quien algunas noches ha estado con sus seguidores en sus redes, al lado de su hija Rafaella, comentando los capítulos.



La artista cuenta que, precisamente, la serie ha servido para hablar con su hija sobre muchos temas de su vida y analizar las relaciones.



“Llorar a mi mamá en el entierro de la telenovela fue muy natural, porque fue un homenaje real, y lo mismo le ocurrió a los demás actores”, dijo sobre esa parte de la producción.



“Yo hoy, a los 40 años, me siento muy orgullosa de lo que ella logró conmigo y la gente no alcanzará nunca a dimensionar lo que para mí significó haber hecho mi vida para la televisión y rendirle ese homenaje”, sigue.



Agrega que la serie tenga un promedio de 8 puntos de rating significa que son historias que proponen, hechas con irreverencia, y por eso llegaron a la gente. “Si echamos el casete para atrás, novelas como Betty y Café nos ha marcado la vida. En este país, Mónica Agudelo y Fernando Gaitán propusieron cosas nuevas, sería bueno que las cabezas de ahora pensaran en esas alternativas”, dice.



El público que vio la novela también cambió. “Se la están repitiendo las niñas que hoy son mujeres y muchas de ellas con sus hijas. Ese ha sido un termómetro muy claro de lo que ha significado el regreso de Amor sincero a la televisión, ahora, en medio del boom de las redes”, agrega.



Realizada en el 2010, con libretos de Fabiola Carrillo, Rodrigo Holguín, Fernando Gaitán y Mónica Agudelo, hoy pone a Marbelle a hablar de cómo la vida la ha enseñado a ser mamá.



“De algún modo, terminamos convirtiéndonos en las mamás que nos tocaron y entendemos porqué molestan. Además, que somos brujas, porque tenemos una visión más allá que percibe, un sexto sentido, una conexión especial con los hijos”, cuenta.



“Yo por mi mamá soy quien soy, aunque mi relación con mis hijas sea distinta, aprendí mucho de ella”.



Marbelle, además, se prepara para grabar un nuevo sencillo y está lista para hacer parte del concierto Planchando el despecho, experiencia digital, que será el 8 de agosto por Vimeo y en el que estará con Yolanda Rayo y Ilona, Májida Issa desde el Teatro ABC de Bogotá en directo, y Carolina Sabino desde Ecuador.



El espectáculo tendrá tecnología de punta y varias cámaras, y a Marbelle, de nuevo, la devolvió en el tiempo.



“Me acordé de los días de El show de las estrellas, a mí me tocó esa época en la que Jorge Barón hacía su programa en lugares recreativos, recuerdo uno con piscinas, que especiales con varias cámaras, doblando las canciones”, cuenta.



“Y luego en el estudio hice un mano a mano con Galy Galiano, a cuatro o cinco cámaras. En ese programa fue donde yo vi de niña a mis artistas favoritos: Daniela Romo, Camilo Sesto, Raphael, Paloma San Basilio, Rocío Jurado… En ese momento no había tantas giras y esa era la única manera de ellos estar con la gente”, dice.



En el concierto del 8 de agosto, Marbelle cantará temas de Juan Gabriel, uno de sus artistas favoritos y pese a que en dos ocasiones le abrió conciertos, nunca pudo acercarse a él, porque el mánager del mexicano no lo permitió.



Estos días los pasa en su casa, un lugar que le gusta, pero sí le hace falta subirse a un escenario a cantar. “El encierro no ha sido traumático, me ha afectado no estar en el escenario y aunque sea de este modo, vale la pena hacerlo. Lo cierto es que sí son días que nos han hecho reflexionar y que nos han afectado económica, sicológica y emocionalmente, y la música ayuda a compensar”.