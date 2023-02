Este miércoles 1 de marzo, los colombianos podrán disfrutar de la serie ‘Ventino, el precio de la gloria’ una historia musical de cuatro jóvenes, que si saberlo, se verán envueltas en un plan de venganza por parte de una mujer que quiere dañar su camino a la fama.

Sus protagonistas serán las integrantes de la banda Ventino, es importante aclarar, que esta serie no es una historia basada en sus carreras profesionales, ni personales, es ficción. La trama inicia cuando Martina Pumarejo una joven de 17 años, queda embarazada después de tener relaciones sexuales con el novio de su mejor amiga.



Para no destruir sus sueños y su reputación, Martina decide poner su vida en riesgo y alejarse de todo el mundo para tener a su hija sola, para luego abandonarla y seguir con su vida como si nada hubiera pasado.



Después de 20 años, se ha convertido en una exitosa productora musical y en la reconocida juez de un reality show. Todo en su vida marchaba a la perfección hasta que se encuentra con Natalia, una joven cantante que la confronta públicamente. Decidida a darle una lección, Martina crea un plan de venganza que tiene como centro un grupo musical conformado por tres talentosas chicas, las cuales usara como pretexto para humillar y acabar con Natalia.

Esta serie es protagonizada por Carolina Gómez, Jose Ramón Barreto y por Natalia Afanador, Camila Esguerra, Olga Vives y María Cristina de Ángulo, integrantes del grupo musical Ventino y quienes interpretan sus personajes bajo su mismo nombre.



“Creo que nunca antes se había hecho algo así, de una banda que ya existe, pero hacer una serie ficcional y en cada capítulo pasan tantas cosas tan interesantes que hará que las personas no se quieran despegar. Además, es una serie musical, hay música en vivo, los ensayos los cantamos todos en vivo”, le comentó Olga Vives a EL TIEMPO.



Con esta serie las personas se podrán identificar con las historias de cada una de las integrantes de Ventino, ya que son situaciones que algunos colombianos han tenido que vivir. Asimismo, Carolina Gómez le contó al EL TIEMPO que uno de los atractivos de la novela es que las personas podrán ver realmente la igualdad de género entre hombres y mujeres.



“Creo que una de las cosas más importantes del personaje de Martina, es que las mujeres hemos luchado por ecuanimidad, igualdad y por tener una igualdad de oportunidades profesionalmente. Aquí vamos a ver a una mujer realmente igual, en poder, en capacidades, en su profesionalismo. Pero, como mujeres pidiendo equidad, es muy bonito que también vean la cara de la moneda, que no es tan amable, que vean también que somos tan iguales a los hombres, que podemos ser duras y viscerales”, afirmó.



Realizar este proyecto fue un reto para las integrantes de la banda, ya que era la primera vez que actuaban. “La verdad es que siempre había tenido el sueño de actuar, pero hacerlo de esta manera y de la mano de Caracol Televisión, con una historia tan enganchadora, con un personaje con el que pude conectar de manera tan increíble, y sobre todo con un elenco y un equipo tan espectacular, fue un sueño cumplido”, aseguró Camila Esguerra en el comunicado de prensa.



'Ventino, el precio de la gloria’ promete ser una serie cargada de anécdotas conmovedoras, de superación personal y de mucho romance. Los televidentes podrán disfrutar de esta producción en las noches del Canal Caracol.

