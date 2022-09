El director colombiano Theo Montoya fue premiado por su película 'Anhell69' en la Semana Internacional de la Crítica (SIC), certamen paralelo e independiente del Festival de Cine de Venecia. El jurado le concedió una “mención especial”, si bien consideró como “la mejor película” la obra de David Wagner, titulada 'Eismayer'.

Montoya (Medellín, 1992) competía en esta sección con este documental 'trans', en sus propias palabras, en el que recorre la escena transexual de su ciudad natal con varios géneros y mezclando imágenes de archivo.



En su 37 edición, Montoya, único latinoamericano a concurso en la SIC, también obtuvo el premio Circolo del Cinema de Verona a la obra “más innovadora” y el Premio Mario Serandrei a la técnica.



'Anhell69', su primer largometraje, explora la escena queer en una Medellín violenta y sin esperanza, llena de outsiders, seres incomprendidos y solitarios, con sueños destrozados y una vida sin muchas elecciones.

El director colombiano Theo Montoya

“No podría contar otras historias, yo me siento un outsider. Desde pequeño siempre quise hacer un cine de los no creyentes, de los que no pertenecen, de los que sobran”, dice en una entrevista con EL TIEMPO.



Montoya (1992) es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Medellín. Creador y director de la productora DESVIO VISUAL, su cortometraje híbrido Hijo de Sodoma se estrenó en la Selección Oficial del Festival de Cannes 2020.



La 79 edición del Festival de Venecia terminará este sábado 10 de septiembre con la revelación de los ganadores del León de Oro.



EFE

