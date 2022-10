La plataforma de streaming HBO Max traerá a la pantalla una nueva versión de la serie animada ‘Scooby Doo’, un programa que salió al aire por primera vez en 1969, siendo uno de los más grandes éxitos en la historia de la cadena estadounidense CBS.

La nueva serie, que se llamará Velma, tendra un contenido explícitamente para adultos, lleno de violencia y humor negro. Además, su protagonista principal será sudasiática y lesbiana.



Por otro lado, la 'salida del armario' de Velma resulta especialmente emotiva y merecedora de celebración porque ella se encargará de romper tabús como el de la homosexualidad.



(Lea también:'Scooby-Doo' tiene un personaje gay, ¿sabe cuál es?).

¿De quién fue la idea?

El director de 'Guardianes de la Galaxia' , 'Escuadrón Suicida' y las películas de acción real de 'Scooby-Doo' a principios de los años 2000, James Gunn, reconoció en sus guiones que "Velma era explícitamente homosexual", pero que desde Warner Bros quisieron opacarla y hasta le obligaron a ponerle un novio en la escuela y fue de ahí en donde surgió la idea de la nueva joya de Hollywood.



(Le puede interesar:¿HBO Max cambiará de nombre? Esto es lo que se sabe?).

¿Qué se sabe sobre esta nueva serie?



Con 10 capítulos, un estilo animado y la participación del comediante Charli Grandy (que tiene reconocimiento por participar en series como 'The Mindy Project 'y 'The Office') y la participación de Mindy Kailyng (la hilarante Kelly Kapoor) como la voz que interpreta a la protagonista principal: Velma, probablemente este nuevo proyecto será todo un éxito.



No obstante, Kailyng se en el programa 'Late Night With Seth Meyers', se pronunció sobre las primeras críticas al cambio de raza del personaje: "No puedo entender cómo hay gente que es incapaz de imaginar que haya una chica india que sea inteligente, nerd, con una vista terrible y fan de resolver misterios"indicó durante un pasado evento celebrado en la ciudad de Nueva York.

Con el fin de repetir el éxito de la serie de animación para adultos sobre 'Harley Quinn', la publicación de Velma será el próximo año. Sin embargo, se dejará ver un poquito más de su contenido en la Comic-Con de Nueva York la semana que viene.



(Siga leyendo: Así puede alquilar la 'Máquina del Misterio' de Scooby-Doo en Airbnb).

Más noticias

HBO lanza con el tráiler de la serie "The Last of Us" y aumenta las expectativas

Una película revela cómo se conocieron Scooby-Doo y Shaggy

¿Cuál es el mejor perro de los dibujos animados de todos los tiempos?

Tendencias EL TIEMPO