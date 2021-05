Así será el esperado reencuentro del elenco de 'Friends'

Se trata de una de las citas televisivas más anticipadas del año, el reencuentro de los protagonistas de Friends, que se podrá ver a partir del 27 de mayo en Estados Unidos.

En un avance de casi tres minutos de duración, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer conversan sobre lo que supuso el programa para sus carreras, repasan guiones antiguos y repiten su mítica noche de juego de preguntas en el estudio original de la serie.

Friends: primeras imágenes del reencuentro del elenco Foto: Twitter @HBOMaxLA

"El productor de este espacio en el que estaba antes me dijo: 'Esa serie no te hará una estrella'", recuerda Aniston junto a sus compañeros en uno de los momentos. Los protagonistas también hablan de cómo han mantenido la amistad y recuerdan los momentos más complicados del peso de la fama, como cuando las cadenas televisión llegaron a grabar planos aéreos de sus casas.



El especial podrá verse desde el 27 de mayo en la plataforma HBO Max (que estará disponible en Colombia en junio), así que por ahora solo se verá en Estados Unidos. Aunque los millones de seguidores de ‘Friends’ sueñan con nuevos capítulos de la serie, esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa retrospectivo con entrevistas con el reparto..

. El reencuentro, que se estrenará más de un año después de lo previsto por culpa de los atrasos en el rodaje provocados por la pandemia del coronavirus, reúne a los seis protagonistas con estrellas como Lady Gaga, Malala Yousafzai, David Beckham y Justin Bieber.



Pero no son los únicos, ya que el capítulo extra tira la casa por la ventana incluyendo también a la banda BTS y a actores, actrices, modelos y cantantes carismáticos como Cindy Crawford, Cara Delevingne, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lenon, Christina Pickles, Tom Selleck y Reese Witherspoon.



EFE