Vea el nuevo e impresionante  tráiler de 'Rapidos y furiosos 9

La famosa saga de acción protagonizada Vin Diesel y Dwayne Johnson lanzó un nuevo tráiler de su nueva aventura cinematográfica, que se estrenaría (hasta ahora) el 25 de junio de este año

De nuevo este bocado audiovisual hizo gala del exceso y la acción inverosímil, marcas de agua de las películas de Rápido sy Furiosos (Fast and the Furious).



Algo que llamó la atención de los millones de fanáticos, es que se trata de uno de los adelantos de la película más largos. Pero no hay que tener que se revelen muchos detalles, ya que Rápidos y Furiosos 9 tiene una duración cercana a las 3 horas.



Le puede interesar: Ahora a Vin Diesel le dio por cantar.



Como siempre Toretto (Vin Diesel) está a un paso de redimir su pasado cuando aparece un nuevo peligro que lo encamina a una aventura. En esta ocasión enfrentará a un nuevo némesis, conocido como Jakob y que será interpretado por John Cena.

La película será dirigida por Justin Lin que conoce a la perfección el estilo narrativo (estuvo en tres películas de la saga), que sumará a Charlize Theron, de nuevo en el papel de la villana Cipher, que enfrentó a Toretto y sus amigos en el filme anterior. En la nueva entrega, estará la famosa cantante Cardi B.



Tras este nuevo tráíler, cabe recordad que Rápidos y Furiosos desarrollará una nueva historia para cerrar la saga, sería la décima película, , por lo menos, si es que la taquilla no acelera la idea de hacer más aventuras a futuro.



