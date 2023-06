"Me quedé sin mi bastón", dijo el padre Walter Zapata, concursante de 'MasterChef Celebrity', cuando fue eliminado Crisanto Vargas Vargasvil del programa en la emisión del 4 de junio.

El reconocido humorista, según el jurado, tuvo el plato "menos bueno" entre los 8 concursantes que tenía el delantal negro.



Pero Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier, alabaron su buena onda, su buen humor y su sentido de competencia.

(Tal vez quiera leer: Nicolás de Zubiría: ‘No juzgo famosos invitados a un ‘reality’, sino a cocineros’)



"No se me fue un amigo, se me fue un hermano", agregó el padre Walter,



Los dos concursantes tuvieron una gran empatía que los unió pese a que la competneica lleva pocos días.



"Me siento ahora 'masterchao'", se despidió el humorista, poco antes de dejar el estudio.



Siguen en la competencia las actrices Francisca Estévez, Martha Isabel Bolaños, Marcela Benjumea, Luces Velásquez, Daniela Tapia, Carolina Acevedo, Zulma Rey, Nela González y Juliana Galvis, y los actores Julio César Herrera, Álvaro Bayona, Karoll Márquez, Juan PabloBarragán, Biassini Segura y Jairo Ordóñez.

(Le puede interesar: El periodista Fiorillo y dos más / columna El otro lado)



Tambien, los comediantes Natalia Sanint, Adrián Parada y Catalina Guzmán (La Cata con Botas); la presentadora Laura Barjum, el sacerdote Walter Zapata, los influenciadores Diego Sáenz y El Negrito W, y el youtuber Mario Ruiz.