Valerie Domínguez habla del maltrato que sufrió por parte de su pareja

Valerie Domínguez fue coronada Señorita Colombia en el 2005 y se convirtió en una de las reinas más queridas por los colombianos. Y también una de las más hermosas y recordadas.



Barranquillera, estudió diseño de modas y diseño de joyas en Italia, y en el concurso de Miss Universo entró al grupo de las diez semifinalistas.

Con los años se convirtió en actriz, pero su vida de ensueño cambió cuando se vio involucrada en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, pues ella y la familia de su novio fueron favorecidas con subsidios estatales. Luego de un proceso de cuatro años fue declarada inocente.



De manera casi paralela, Valerie Dominguez Tarud sufrió el maltrato psicológico de su pareja. De este tema, así como de su vida en Estados Unidos y su regreso a Colombia para participar en la telenovela sobre la vida del cantante Martín Elías, habló en la edición 139 de la revista Donjuan, de EL TIEMPO Casa Editorial.



La reina, de 37 años, cuenta que al principio vivió una relación "increíble" con su pareja, pero después él empezó a cuestionarla porque se demoraba en las grabaciones y aún más cuando debía hacer escenas románticas. Ella, comenta, llegaba al día siguiente al set de grabación prácticamente sin dormir y con los ojos hinchados de tanto llorar.

El maltrato psicológico es algo muy fuerte. Cuando tú estás metido en algo así la manipulación es tan fuerte que tú no puedes salir tan fácil FACEBOOK

“Cuando tú sales con una persona, al principio solo ves lo que quieres ver. Tú, a tu pareja, le cuentas todo: tus inseguridades, tus miedos; te abres. Esa persona decide si te apoya para ser cada día mejor, o si usa toda esa información para hacer lo que quiera cuando quiera. Pero yo solo entendí eso después. Tuve momentos en los que no me reconocía”, comenta.



Domínguez habla del maltrato como el peor de los males que puede sufrir una persona. De hecho, cuenta que empezó a ver “banderas rojas. Cositas que se iban acumulando, cosas de las que uno se iba dando cuenta. Pasó el maltrato y se lo comenté a personas cercanas, ahí no lo hice público. La gente no sabe por lo que uno está pasando y es fácil decir: ‘¿Por qué sigue con él si pasó esto o lo otro?’. El maltrato psicológico es algo muy fuerte. Cuando tú estás metido en algo así la manipulación es tan fuerte que tú no puedes salir tan fácil. Ahora puedo hablar mirando hacia atrás. Una persona muy cercana a mí me dijo: ‘Tú no tienes ni idea en lo que estás metida’. Y sí, yo no sabía”, comenta.



Tanto por estar involucrada en el proceso de Agro Ingreso Seguro como por el maltrato psicológico, Domínguez necesitó ayuda profesional, pero también hizo más deporte y tan pronto el proceso legal se lo permitió, dejó el país y se radicó varios años en Estados Unidos.



De nuevo instalada en Colombia siente que le hará bien hacer un personaje antagónico, que es el que tendrá en la serie sobre Martín Elías, cantante del que se declara fanática la siempre bella Valerie Domínguez.



