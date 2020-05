Valeria, la nueva sensual serie de Netflix

Elisabet Benavent ha vendido más de dos millones de sus libros y Netflix, además, buscó a la escritora española para hacer una serie sobre su primer libro: 'En los zapatos de Valeria'.

EL TIEMPO conversó con la escritora justamente sobre esta serie que está en Netflix desde el viernes pasado y que trata sobre Valeria, una escritora que está en crisis tanto porque no logra escribir como por su marido y la distancia emocional que los separa. Recogiendo un poco el estilo de 'Sex and the City' –serie con la que ha sido comparada esta apuesta de Netflix–, Valeria se refugia en sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje en medio de un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro

¿Cómo han sido estos días antes del estreno de la serie?

Estoy muy contenta, si tuviera que resumir todo esto en una palabra, sería emoción. La primera vez que me senté con alguien de Netflix fue en enero de 2018, o sea que llevamos más de dos años trabajando en esto. Por fin está materializado. Cuesta creerlo.

¿Valeria es una amiga suya, es usted o es una combinación de gente que conoce?

Es una combinación. No puedo negar que en Valeria hay muchas cosas mías, y en mí hay muchas cosas de Valeria. Pero todo lo que es el universo de ella es una mezcla de todo lo que me rodea, es como coger pildoritas de la vida y construir con una pizca de imaginación un universo paralelo. Yo creo que casi todas mis amigas que han leído el libro se han visto reflejadas en algún momento, y hasta se confunden porque a veces sienten que se parecen más a Carmen, otras más a Valeria... Y yo trato de explicarles cómo fue el proceso: meternos a todas en una batidora, batir nuestras personalidades, coger unas luces, unas sombras, dividirlo y crear con eso cuatro personajes. Entonces, todas somos todas y a la vez no somos ninguna.

El libro lo escribió hace diez años, habla sobre amor, la amistad, el sexo, ¿qué ha cambiado desde ese entonces hasta ahora para usted?

Sí, han cambiado muchas cosas, como pueden cambiar en casi diez años. El libro lo publiqué en 2013, pero lo escribí en 2009. Yo tenía 25 años, y a esa edad uno no se hace la idea de la cantidad de cosas que vas a tener que aprender por el camino, que vas a seguir aprendiendo porque a día de hoy tengo 35 y creo que no sé nada (risas). Pero el concepto de la amistad ha cambiado mucho para hacerse aun más grande de lo que lo tenía. Con parte de la familia naces y la otra la construyes a lo largo de la vida.

Valeria es interpretada por Diana Gómez (centro); Lola, por Silma López (arriba); Carmen, por Paula Malia (izquierda), y Nerea, por Teresa Riott (derecha). Foto: Netflix

¿Y en el amor?

En el amor me he vuelto más realista, no haciéndose más pequeño sino teniendo más los pies en el suelo. He dejado de idealizar algunas cosas, incluso me pasa con los nuevos libros que escribo, cada vez idealizo menos el amor... en cambio, en Valeria idealicé muchísimas cosas de la relación, del cortejo... Pero sí es cierto que cada uno se enamora con su personalidad y que por más que pasen los años, eso no va a cambiar.

Un tema recurrente es el sexo...

Sí, y algo que tiene este libro y la serie es reivindicar la importancia del placer femenino y del papel de la mujer no solo como objeto deseado, sino como parte activa del deseo. La mujer que busca complacer su propio deseo y busca el placer. Creo que el placer femenino está muy denostado especialmente en el entretenimiento; en la ficción, siempre ha sido secundario, el foco se ha puesto encima del deseo masculino. Y vamos poniendo nuestro granito de arena e igualando las cosas; ni más uno ni más otro, simplemente poner las cosas en su sitio. Los hombres hablan de amor y las mujeres también hablan de sexo. Somos más parecidos de lo que pensamos. No entiendo que se marquen ciertas diferencias que al final nos vienen a separar y a limitar.

Dicen que Valeria recoge un poco la crisis de los años 30, ¿sí lo hace?

Sí, yo creo que es general, no es de géneros, lo sufrimos de igual manera. Sí es verdad que las mujeres tenemos más presión social por el tema de todos estos dichos de: ‘te vas a quedar para vestir santos’ y ‘se te va a pasar el arroz’. No sé si se dice en Colombia, pero es una cosa que encajamos muy mal acá las mujeres. Pero ese es el punto vital, que tenías todas las expectativas sobre cuando alcanzaras esas ‘metas’, pero ves que tienes 30 años y que no has conseguido todo lo que pensabas que ibas a conseguir, ni eres una mujer segura de si misma, que no has asumido tus sombras y luces y que de toda esa vida adulta que te habías imaginado, la mitad no es real y la otra mitad es muy difícil de alcanzar. Se crea un choque entre la expectativa y la realidad que al principio hunde un poco y según como te lo tomes o te levantas con más fuerza o dices ‘que sea lo que sea’. Para mí es uno de los temas principales de la novela.

Esta es una serie que rompe ciertos estereotipos…

Creo que hemos evolucionado lo suficiente para dejar atrás este tipo de etiquetas que vienen a limitarnos. Es como si nos dijeran de alguna manera qué tenemos que consumir, qué tenemos que leer o qué tenemos que ver... Si me gustan las películas de matanzas, ¿qué más da si soy hombre o mujer? ¿Qué pasa? ¿No se me está permitido moldear mi personalidad según mis gustos, sino que los tengo que moldear según lo que la sociedad quiere? Eso mismo pasa con la comedia romántica, hay mucho prejuicio alrededor de la comedia romántica que no es otra cosa que una comedia en la que se trata un tema tan universal como el amor.

Esto no es una historia solo sobre mujeres...

El entretenimiento no tiene género, sirve para todo aquel que le apetezca acercarse. Yo, desde luego, creo que lo hemos intentado y que hemos puesto nuestro granito de arena en quitar prejuicios, y que esto al final habla no solo de un mundo femenino porque hemos cuidado que los personajes masculinos no sean menos acompañantes, tienen papeles principales que, además, no están reflejados como el malo malísimo ni el salvador. Son todos gente que está un poco perdida y que se están buscando. Está muy a pie de calle si eres hombre o mujer.

De este libro y de la serie han dicho que es como un 'Sex and the City', pero versión española y 'millennial'... ¿Eso es un halago o una maldición?

Qué va, yo soy muy fan de 'Sex and the City' (risas). La maldición creo que puede ser que la vi tanto que me obsesioné con el zapato, y a lo mejor quizá me quise convertir en escritora también por Carrie Bradshaw. A mí me gustó mucho el libro y la adaptación, y yo no puedo negar que tenía todas estas cosas en la cabeza cuando escribí 'Valeria', que es mi primer libro, y yo estaba buscando cuál era mi tono, cuál era mi manera de construir las historias, los personajes... y la influencia está aquí y es clara, y sería absurdo negarla. Entonces, ojalá sí se pueda comparar porque para mí 'Sex and the City' es un producto audiovisual que ha marcado una generación.

SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo

En Twitter: @simongrma