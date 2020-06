Uribe, el genio de la comunicación / El otro lado

Uribe lleva 20 años de rey de los medios e ‘influencer’ de los escándalos. Y lo ha logrado destruyendo los hechos y elevando a verdad los adjetivos. Su táctica es derrotar al periodismo y destruirlo.



En nuestra actualidad política no se gobierna, se comunica. Y en eso Uribe ha sido brillante. Ha creado un personaje, una ‘celebrity’, un ídolo.

A las ‘celebrities’ se les ama y sigue, no se espera de ellas verbo, justicia o predicado, solo actuación, ‘performance’. Y él ha construido ese personaje en su modo de hablar culebrero, actuar machito, vestir sin ganas, mandar con rabia, rezar para pecar. En todo esto es muy paisa y muy colombiano. Él es el ídolo porque es como nosotros.



Uribe no sería ese personaje ‘celebrity’ e ídolo si no fuera un gran político. La política es su cancha de exhibición, allí ha jugado en todas las posiciones, allí vive, allí sueña.



Su felicidad está en ganar un voto, aprobar un proyecto, molestar a un disidente, mandar en sus huestes, hacerse rogar de los poderosos, acercarse a los humildes, clientilizar ideas, provocar a los medios, encender las redes.



Esto es la política. Y lo hace muy bien.



Uribe no sería el genio de la comunicación sin los medios y Twitter. Desde hace 20 años, los medios se despiertan imaginando ¿qué estará pensando Uribe? Y él no se hace esperar, él los despierta a tuiterazo limpio y con algo que genere polémica y conversa de la mañana.



Así, ante todo tema, se le pregunta a él. Muchas veces, es más como pedirle permiso. Y en el periodismo de clics, él marca muy bien.



Uribe ha derrotado al periodismo en el campo de los hechos y del preguntar, las dos virtudes del periodismo: hechos y preguntas.



No ha habido un solo periodista colombiano que haya podido sacarle un decir sobre los hechos, siempre él va a los adjetivos sobre sí mismo, sobre sus denunciantes, sus jueces, los periodistas, los medios, los otros.

Todos los periodistas de este país lo han intentado. Y todos han salido derrotados. Cero de verdad, cero de hechos, muchos adjetivos y controversias. Por eso será un personaje que pasará a la historia sin que el periodismo lo haya podido poner a hablar de los hechos.



Primero derrota al periodismo; luego, lo destruye. Sabe que los periodistas vivimos del ego, y los destruye por ahí: los acusa, los pone a pelear, hace que salgan a destruirse entre ellos mismos, a acusarse entre periodistas. Y lleva a que haya periodistas que jueguen, a favor y en contra, en su campo del adjetivo sin hechos.



Con esta táctica derrotó y destruyó al periodismo, y por ahí mismo, derrotó y destruyó a la justicia. Periodismo y justicia se basan en hechos, independencia y autonomía; y ya no se basan en hechos, ni son independientes ni autónomos. Periodismo y justicia han sido derrotados y destruidos por Uribe, el genio del adjetivo.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com