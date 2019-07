¿La pareja del año? Lady Gaga y Bradley Cooper vivirían juntos

Era inevitable. La forma en que se miraban durante sus presentaciones ficticias –en la película- o en las reales como por ejemplo en la entrega de los premios Óscar ponían en evidencia una química irresistible entre Lady Gaga y Bradley Cooper.

En las últimas horas, ha trascendido lo que muchos creían que ocurriría tarde o temprano. ¡Lady Gaga y Bradley Cooper viven juntos! En el mundo del espectáculo se habla ya sin matices de la pareja del año.



La revista 'In Touch', que cita a una asistente del actor, asegura que la oscarizada cantante se mudó a un apartamento que Bradley Cooper tiene en Nueva York, espacio en donde hasta hace muy poco copaba la bellísima Irina Shayk.



El semanario norteamericano asegura que la pareja protagonista de 'Ha nacido una estrella' "ya no tiene que esconderse más". La revista, que cita a una fuente anónima, asegura que viven bajo el mismo techo pero, aunque son conscientes de la atención mediática que suscitan, "no quieren una atención extra".



Aunque el diario español 'EL MUNDO' recogió la información, especifica que de momento, solo 'In Touch' ha dejado en letras de molde la afirmación de que Bradley Cooper y Lady Gaga forman pareja, pero los rumores de una posible relación entre las dos estrellas se iniciaron hace más de un año, durante el rodaje de la película, y arreciaron en la ceremonia de los Óscar, donde derrocharon química durante la interpretación de 'Shallow'.



El diario madrileño recuerda que la propia Lady Gaga tuvo que dar un explicación sobre la conexión con el actor y director, que tanto estaba dando que hablar. "La gente vio amor, y saben qué, eso era lo que queríamos que vieran. Se trata de una canción de amor, ¡la película en sí es una historia de amor!", aseguró ella en una entrevista por el programa de Jimmy Kimmel.



Shallow es, sin duda, una de las canciones de este 2019. Se impuso a las otras canciones nominadas a los Oscar que eran All the Stars de Black Panther, The Place Where Lost Things Go de El regreso de Mary Poppins, When a Cowboy Trades His Spurs for Wings de La balada de Buster Scruggs y Ill Fight de RBG.

Por su parte, la película 'Ha nacido una estrella' se llevó uno de los ocho premios a los que estuvo nominada, incluyendo mejor película, mejor actor para Bradley Cooper y mejor actriz para la propia Lady Gaga.



El anuncio de la ruptura de la relación de Bradley Cooper y la modelo Irina Shayk, cinco meses después, no hizo sino incidir en el supuesto romance.



