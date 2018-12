Una televisión tensionante y que brilló en español

El 2018 fue un año de grandes sorpresas en el ámbito de la televisión tradicional las plataformas de contenidos en streaming, con el añadido de que las series en español marcaron un protagonismo especial y se robaron la atención de la audiencia.



Así mismo, formatos como el documental afianzaron su poder como narrativas importantes para los televidentes, al igual que las producciones que profundizaron en los parajes oscuros de la condición humana.



En principio, hay que destacar el fenómeno en el que se convirtió la serie mexicana 'Luis Miguel' (Netflix), por transformar la biografía de un artista cercano en un tema de conversación cotidiana en todos los ámbitos, pues la producción fue éxito en el continente.





La trama orbita alrededor del tortuoso camino a la fama por el que tuvo que pasar el cantante, que estuvo bien estructurada, al igual que el impactante trabajo del actor español Óscar Jaenada al interpretar a Luisito Rey, el padre de Luis Miguel y principal antagonista de la historia.



Y sobre otra serie en español, 'La casa de papel', hay opiniones que podrían contrastar fuertemente acerca de su verdadero aporte como producción. Lo cierto es que esta aventura, configurada a partir de un gran robo y personajes estereotipados escondidos bajo una máscara de Salvador Dalí, fue una de las más queridas de una fanaticada que se fue multiplicando.



Otro hogar de la ficción que dejó huella fue 'La casa de las flores' (también de Netflix), que tuvo un impacto importante al darle un giro en tono de comedia negra a un género como el melodrama, aprovechando el gran conocimiento de causa de una diva indiscutible de ese formato: Verónica Castro.



Por el lado de HBO resonó mucho su apuesta por 'Sharp Objects', un ejercicio de suspenso tan inquietante, delicado y atroz que fue imposible no caer en su embrujo.

Protagonizada por Amy Adams, explora los conflictos de una periodista que al investigar unos asesinatos, afronta los traumas y secretos de su pasado en una pequeña población estadounidense.



Esta cadena también sorprendió con la segunda temporada de su serie Westworld, un complejo juego de drama, ciencia ficción y apuntes con tonos filosóficos, que ofreció un tejido más violento y les exigió una mayor atención a sus seguidores.



Los conflictos morales se mezclaron muy bien con las reflexiones sobre la manipulación como eje de poder y la peligrosidad de una tecnología que lograba desmarcarse de control.



En ese mismo tejido fino de historia se puede ubicar a The Americans, una trama acerca de una pareja de espías rusos que se hacen pasar como un matrimonio en Estados Unidos.



La producción, que en Colombia está disponible en la plataforma de contenidos de Fox, es considerada una de las mejores del año, por su capacidad de evolucionar de manera coherente como drama de espionaje y ser verosímil en el suspenso y la ambigüedad en la que tuvieron que moverse sus protagonistas, pues Matthey Rhys y Keri Russell lograron una impactante pareja en pantalla.



Otra de las sorpresas del 2018 fue la miniserie 'American Crimen Story: El asesinato de Gianni Versace', en la que se destacaron las actuaciones de Darren Criss, Édgar Ramírez y Penélope Cruz, los protagonistas de una recreación del homicidio del diseñador en Miami.



Fue una apuesta del productor y realizador Ryan Murphy, quien tiene también un espacio en la lista de los mejores con 'Pose', en la que la crítica reconoció un retrato innovador, revolucionario y realista de las batallas que afrontó la comunidad LGBTI a mediados de la década de los 80, entre la discriminación, el sida y una poderosa revelación de talento. La recreación de la época, las actuaciones y la música fueron insuperables.



Aprovechando la nostalgia, pero con el valor agregado de haberla sobrepasado, también brilló 'Cobra Kai', que tomaba como punto de partida los personajes de la película original de 'Karate Kid', configurando una visión contemporánea de los protagonistas de una producción que marcó a una generación en 1984.



Fue el riesgo y una perfecta combinación entre el drama, las artes marciales, el humor y una mirada a conflictos como el matoneo o la incapacidad de amoldarse: la llave ganadora de esta serie producida en la plataforma Youtube Originals.

Quedaron debiendo

En la lista de las que no alcanzaron a cumplir hay que reseñar la última temporada de 'House of Cards' (Netflix), que a pesar de un gran esfuerzo de su protagonista, Robin Wright, en el papel de la presidenta de la Estados Unidos Claire Underwood, no pudo afianzar su destello personal en una serie a la que se le notó la incapacidad de funcionar ante la ausencia de Kevin Spacey (Frank Underwood).



Tampoco consiguió un gran impacto el drama con tintes esotéricos 'Here and Now' (HBO). A pesar de un elenco de pesos pesados como Holly Hunter y Tim Robbins, mezcló muchos elementos: crítica social, aspectos sobrenaturales y una ruta confusa de acontecimientos que no funcionaron para la audiencia.



También hay que añadir The Walking Dead, claro, haciendo la salvedad de que la novena temporada (que regresa en febrero por Fox) consiguió revivir ese brillo de acción y evolución que tanto se añoraba de una serie que reinó por muchas temporadas. La trama alrededor de zombis y humanos en un mundo destruido está en un punto de inflexión, marcando un regreso lleno de riesgos, pero falta un poco más para ver si es verdad tanta belleza.

También dejaron su huella en la pantalla

Hay que reconocer el buen desempeño de producciones como 'The Terror' (canal AMC), Distrito Salvaje (Netflix), Absentia (AXN), 'Dr. Who' (Crackle), 'Fear the Waking Dead' (AMC), 'El rey del valle' (Claro), 'Barry' (HBO), La segunda temporada de 'El cuento de la criada' ('The Handmaid’s Tale', por Paramount Channel); 'Atlanta' (Fox Premium), 'Todo por el juego' (OnDirectv) y 'Gigantes' (de la plataforma de Movistar).



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1