El actor estadounidense Luke Kleintank se hizo famoso por participar en series como Bones y The Man in the High Castle, pero nada lo saca de la dicha que siente por su nuevo papel en la serie FBI International. “Interpreto a Scott Forrester, el jefe de un equipo del FBI que trabaja en casos en los que están involucrados estadounidenses en otros países y tiene su sede principal de operaciones en Budapest”, dice emocionado Kleintank en una charla con EL TIEMPO.

No es para menos, ya que protagoniza el nuevo proyecto de Dick Wolf, el rey Midas de policíacos en televisión como La ley y el orden UVE; Chicago P. D. o el clásico de los ochenta Hill Street Blues (también conocido como El precio del deber).



“Ser parte de algo como esto es un sueño. Es algo que quería hacer desde que era pequeño, y poder tener esta oportunidad es increíble y poder saber que alguien confió en mí lo suficiente como para asumir esta tarea es un honor”, reconoce.

“Me han dado un regalo para poder hacer esto, es algo que me encanta, contar historias e inspirar a la gente”, recalca el actor de 32 años, que en la serie trabaja junto con un grupo que sería la envidia de quienes acumulan millas en sus viajes y tienen un perro que hace parte de la investigación de los casos.

Tank es el perro que acompaña al equipo en sus misiones. Foto: Universal TV

Sus ladridos son un toque diferencial a la narrativa policíaca. “Se llama Tank en la serie”, revela Kleitank, y no es uno: son tres perros en la vida real. “Son unos Schnauzer muy grandes que tienen temperamentos dispares. Hay uno para las escenas de acción y los otros más calmados para algunas escenas dentro de un auto o cosas así, y luego está Green (es su nombre real), que parece tener más claro su trabajo frente a la cámara... Es una estrella de cine, así que se roba el show en los primeros planos”, confiesa riendo el protagonista.



Pero FBI International no es un producto de Animal Planet u otros canales dedicados a la fauna, el primer episodio de la primera temporada de la serie se estrena el 15 de julio en el canal Universal TV, a las 10:40 p. m.

De Praga a París

El jefe del equipo cuenta con el apoyo de la agente especial Jamie Kellett, el investigador financiero Andre Raines y Cameron Vo, recién graduada en la academia de la agencia de seguridad nacional en West Point (Estados Unidos), así como la agente de la Europol (algo así como una Interpol ficticia) Katrin Jaeger, quien sirve de puente diplomático para los casos que encara el equipo, que puede estar una tarde en Madrid, dormir en Praga o hacer un operativo en París.

“Que el FBI tenga una dinámica internacional es algo real, pero además de acceder a ese conocimiento he tenido la suerte de profundizar en un género cuya referencia para mí era C. S. I. También descubrí que la agencia opera en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, reconoce el protagonista.

Scott Forrester esun agente que podría jactarse de tener muchas millas acumuladas. Foto: Universal TV

Dick Wolf ha tratado de crear un producto ambicioso que escapa de la zona de confort en la que desarrolla sus tramas el productor (Nueva York o Chicago) y se esfuerza por ofrecer una ambientación cercana a los países que sirven de escenario a la acción.

Eso le da un aire diferente (luego de ver muchas veces producciones con el sello de Wolf se van notando estilos de narración y estéticas que se repiten en cada serie).

Otro matiz que hace que funcione bien es su intento por no retratar a los agentes del FBI como un grupo de engreídos que siempre llegan para arruinar un caso o asumir el protagonismo de la operación. Un lugar común que por años se mostró en el cine de acción y muchas series.



Aquí, la imagen de los protagonistas es un poco más relajada y desarrolla momentos con un tono más cotidiano y hasta divertido.

Hay que insistir en que el detalle de la incursión de Tank en la trama da cuenta de algunos giros y riesgos en los guiones de los episodios para hacer una serie más digerible y familiar.“Yo la veo como un drama policial que muestra situaciones más realistas o menos rebuscadas”, opina Luke Kleintank.

“Hay episodios con crímenes relacionados con la tecnología, el tráfico de personas, la corrupción política y la mafia. Es un programa de televisión, y estos casos tomaron años para ser resueltos, y nosotros los resolvemos en cada episodio. Es cierto que muchos pueden tener un poco de incredulidad ante esto, pero debo decir que siempre me meto de lleno en la investigación y los temas que nos entregan los guionistas”, manifiesta el actor, quien trabajó durante diez meses en Budapest y recibió la noticia de que iba a ser padre y que su bebé iba a nacer en ese país, a 7.578 kilómetros de su natal Ohio. Gajes del oficio.



