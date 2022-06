"Playboy destruyó a muchas mujeres y era necesario destruir esa hermosa burbuja para contar la verdad”, dice Alexandra Dean, la productora del documental Secretos de Playboy.



Alexandra Dean creció viendo la revista en las estanterías y no se perdía The Girls of the Next Door, el reality en el que su creador, Hugh Hefner, mostraba su vida con sus tres novias en una mansión llena de famosos, un glamur reforzado –un anciano con bata de seda y un trago en la mano– y la fantasía de sexo libre, intenso y feliz. Pero no había una diversión real ni relaciones consensuadas. “Nada más lejano de la realidad”, recalca Dean.

“Había mujeres abusadas, arrastradas al consumo de drogas e incluso convertidas en mulas del narcotráfico; ninguna vivía en un mundo de ‘conejitas’ felices. Porque la palabra ‘conejita’, en este contexto, suena terriblemente mal. Esta producción de 12 episodios, que se estrena el 19 de junio, a las 10 p. m., por el canal A&E, revela el lado más oscuro de una de las fantasías mediáticas más célebres del siglo XX. Si bien es cierto que la marca Playboy ha sido el centro de críticas y polémicas por su enfoque alrededor de la sexualidad y el erotismo en buena parte de su historia, Dean asegura que los 12 episodios de su producción van a revelar el verdadero infierno que se escondía tras ese escenario de sensualidad.



Holly Madison fue novia de Hugh Hefner y habló en el dcoumental. Foto: Fotos: A&E

“Hugh Hefner, poco a poco, se volvió el líder de un imperio de mujeres que podía controlar. Y se dio cuenta de que hacer que las mujeres se enfrentaran por ser la playmate del año era como llevarlas a la parte superior de una pirámide. ¿Y qué hacía? Subía a unas cuatro o cinco de ellas y a las otras las iba bajando y las convertía en objetos sexuales de otros, casi siempre gente famosa o importante a la que el empresario luego podía influenciar o manejar a su antojo”, agrega la productora.

También se hace referencia a las Pig Nights (noches de cerdos), una suerte de fiestas con prostitutas que eran contratadas para ser parte de orgías descomunales y muchas veces terminaban lastimadas o violadas. Cerca de la mansión de Hefner funcionaba un campus universitario en el que, según la serie documental, se invitaban a chicas a las fiestas y se les mostraba un ambiente bastante seductor y acogedor para que hicieran parte del juego. No todas llegaron a las páginas de la revista o a los escalones de la fama que parecían ser parte de la edificación en el número 10236 de la calle Charing Cross de Holmby Hills, en Los Ángeles.

“Todo era más oscuro y siniestro. Me enseñaron a ver a las mujeres como mercancías. Era degradar, no empoderar”, explica en un episodio del especial Jane Saginor, hija de Mark Saginor, el médico personal de Hefner. Saginor prácticamente creció en la mansión y también contó sus experiencias en el libro Playground: A Childhood Lost Inside the Playboy Mansion, en el que narra cómo se descontrolaban las fiestas y se consumían tantas drogas que harían ver solo como adolescentes descarriados a los habitués que se pasaban de la raya en la discoteca neoyorquina Studio 54.

La casa estaba llena de cámaras y un equipo de seguridad que cuidaba a las chicas todo el tiempo. Y se llegó a decir que había pasadizos secretos donde se encerraban a las ‘conejitas’, ¿en este punto deberíamos decir ‘rehenes’?, que sufrían colapsos por los excesos y abusos psicológicos. “No me di cuenta de que entrar en el mundo de Playboy era una elección peligrosa” es una de las frases de Holly Madison, una de las tantas novias de Hugh Hefner y quien también se atrevió a contar su historia en el libro Down the Rabbit Hole.



Imagen de las conejitas de Playboy. Ellas eran el principial atractivo. Foto: Fotos: A&E

“Cerca del cambio de milenio, se puso de moda que las mujeres parecieran estúpidas, que se las arreglaran únicamente con su apariencia y que se preocuparan solo por la fama y el materialismo”, aseguró en el libro. “Creí estar enamorada de Hugh, pero todo era producto de un gran síndrome de Estocolmo, esa idea de empatizar con tu captor”.



Secretos de Playboy escarba en algunas de las historias trágicas que marcaron a la casa, como la muerte por sobredosis de Adrienne Pollack, en 1973; el suicidio de Bobbie Arnstein (asistente de Hefner y que estaba siendo investigado por sus nexos con el narcotráfico) en 1975, y el crimen de la playmate Dorothy Stratten en 1980, perpetrado por su esposo Paul Snider, un crimen que sirvió de punto de partida para una película tres años después –Star 80– con Mariel Hemingway y Cliff Robertson en el papel del dueño del emporio.



Pero ¿por qué ahora los trapos sucios de Playboy salen de nuevo a la luz? La respuesta de Alexandra Dean es contundente: “Porque Hugh Hefner está muerto (falleció en Los Ángeles el 17 de septiembre de 2017, a los 91 años). Una vez murió desapareció ese poder que tenía. Ya no silenciaba ni amenazaba. Ya no tenía control sobre algunos medios. Antes no se podía escribir un artículo o un libro que lo criticara”, reconoce.

Eso impulsó a algunas mujeres a hablar de su experiencia. Para el desarrollo de la serie no fue difícil encontrar a algunas que quisieran hablar. “Yo no quería herir a nadie más de lo que ya las habían herido”, dice Dean.

La productora del documental Alexandra Dean. Foto: Fotos: A&E

Una de las que se pararon frente a las cámaras de Dean y de su equipo fue Miki García, que fue ‘descubierta’ en 1973 por Marilyn Garbowski, la editora de fotografía de Playboy, durante el concurso de belleza de Miss California en 1973. García no ganó, pero eso llevó a Garbowski a invitarla a probar suerte como modelo en las páginas de revista. “Yo, la verdad, no tenía interés en sacarme fotos desnuda. Sí en bikini, pero no desnuda. Tuvimos varias conversaciones, hasta que dije: ‘bueno, está bien, voy a intentarlo’. Era un asunto bastante controversial para mí, y para mi familia, que posara desnuda. Era joven y era parte de la revolución sexual que todavía se sentía en esa época”, recuerda García, quien sin duda define a Hugh Hefner como el líder de una secta y como un verdadero monstruo.

A sus 75 años, Miki García reconoce que hizo parte durante muchos años del emporio del conejo, antes de darse cuenta de que muchas cosas no funcionaban tan bien para las chicas que también se dejaban seducir por los sueños de fama o libertad sexual. Fue parte de la gira de promoción de la revista y luchó por ser la playmate del año, pero nunca lo logró: Hugh Hefner quiso acostarse con ella para ‘ayudarla’ en ese objetivo, pero Miki no aceptó.

“Me lo propusieron tres veces, las tres veces me negué. Pero aun así yo quería trabajar para la revista, él no me obligó ni intentó nada conmigo por la fuerza. Pero cuando fui directora de promoción, conocí a las otras chicas playmate y me hice su confidente. Era como su madre superiora. Así me enteraba de lo que pasaba en la mansión. Algunas no se veían tan bien como deberían. Y esto era por el consumo de drogas. ¿De dónde sacaban esas drogas?, ¿de la mansión? Fue un momento muy difícil”, reconoce García en una charla con este diario.

Miki García fue una explaymate. Foto: Fotos: A&E

Otras le contaban los abusos de las que eran víctimas por parte de los amigos e invitados de Hefner; algo que dolorosamente ella también experimentó.



“Fue un famoso actor en ese momento, que estaba en un programa de televisión muy popular. Y estaba apareciendo en otro show de Playboy firmando autógrafos como yo.

“Luego vino a mi habitación porque yo había preguntado si alguien tenía champú y apareció con él, abrió la puerta de un empujón y se me tiró encima y en ese momento supe que estaba en problemas. Traté de agarrar el teléfono del otro lado de la habitación y dije que iba a hacer una llamada. Él, metódicamente, me dijo que yo estaba usando un suéter con el logo del conejo y que nadie me iba a creer. Él tenía dinero, él tenía abogados que podían defenderlo y, de hecho, ya estaba en mi habitación. Me violó dos veces. Yo estaba avergonzada y veía todos mis sueños desaparecer, así que tomé la decisión de no denunciarlo a la policía. Esto pasó en 1973. En ese momento no había forma de que yo pudiera probar lo que él me había hecho. Así que hice en ese momento lo que pude, que fue tratar de tomar una decisión práctica, que fue quedarme callada. Y tratar de hacer lo mejor posible”. En 1985 entabló una demanda contra su exjefe por el maltrato y abuso de las modelos, pero perdió.

“A mí me silenció –revela Miki García con ímpetu–, no me dejó escribir un libro y amenazó a mi editorial (…). El tipo que se había escondido detrás de la Primera Enmienda toda su vida para poder expresarse y saltar barreras, no me permitía a mí publicar mi historia. Hefner tenía pánico de que yo contara todo lo que sabía. Ya le conté bastante a Secretos de Playboy, pero no todo. Y esto es algo que tiene que salir a la luz”.

Hugh Hefner murió a los 91 años el 27 de septiembre de 2017 Foto: Fotos: A&E

“Yo creo que él pensaba que les estaba dando a las mujeres una oportunidad de hacerse famosas, tener influencia, pero al mismo tiempo, ese no era su único objetivo, porque muchas de ellas se sentían usadas y quemadas en la mansión. Muchas me decían que no fue una buena decisión y que se arrepentían. Creo que lo que sucedió fue que, con el tiempo, Hefner empezó a priorizar esta dinámica sexual donde invitaba a sus amigos y estrellas de cine y las mujeres se convertían en objetos lúdicos para él. Y sabía que tenía un recurso inagotable. Algunas eran prostitutas, porque obviamente ahí estaba la base de su pirámide, pero también traía chicas de un campus universitario que estaba ahí cerca; conejitas de los clubes y modelos que querían ser playmate”, agrega Alexandra Dean.

“La era en la que surgió Playboy se podría definir como una era de experimentación, libertad sexual y hasta empoderamiento femenino. Todo esto estaba sucediendo en ese momento. Las mujeres estaban tratando de descifrar qué significaba esa libertad, qué era ese empoderamiento, y para muchas de ellas era estar orgullosas de su cuerpo y su sexualidad y tener una relación libre. Playboy vendía muy bien la idea de que un desnudo hermoso en esa revista era parte de un movimiento poderoso, eso es algo que no se puede ignorar, ya que se estaría subestimando la experiencia de estas mujeres”, explica la realizadora.

Otro punto revelador del documental Secretos de Playboy es que todo lo que pasaba con la revista en Estados Unidos se replicaba a nivel internacional.



“Algunas playmates eran enviadas al exterior a representar a la marca. Y, de hecho, dentro del universo de Playboy, incluyendo a una mujer con la que trabajamos, las mandaban directamente a ser violadas, a hacer favores sexuales a diferentes hombres de negocios del mundo. Y esto fue tremendo, algo que descubrimos al iniciar la investigación.



En el noveno episodio de la serie vemos que lo que pasaba en la mansión tuvo un efecto dominó en otros países, como en el caso de Peter Nygard”, recuerda Dean.

La revista que tuvo su apogeo en los 70 ha estaba discutiendo una migración más dinámica al mundo digital. Foto: AFP

Nygard es un millonario canadiense que ahora enfrenta nueve cargos, incluidos los de crimen organizado y tráfico sexual, entre 1990 y 2020. Así como seis cargos de agresión sexual y tres de secuestro, hechos que habrían tenido lugar entre 1987 y 2006. Playboy representó en el pasado el canal de descubrimiento de la sexualidad para muchos jóvenes que escondían las revistas debajo de sus camas. Era un mundo nuevo y representaba un salto a una nueva etapa de vida más libre de prejuicios, pero…

“Creo que el legado de Playboy está manchado. Tenía el aura de haber sido parte del comienzo de una revolución sexual. Esa relación positiva con la revista es muy genuina y muchas personas sienten que fue parte de su despertar sexual. Yo creo que nadie te puede quitar eso, pero también creo que ahora nos damos cuenta de que Playboy hizo mucho daño también. Y siendo honestos y honestas, la próxima vez que surja algo así como Onlyfans o algo por el estilo, tenemos que tener un poquito más de cuidado sobre qué es lo que pasa más allá de las páginas de una revista o una pantalla”, finaliza Dean.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

