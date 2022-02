“¿Sabías que Leonardo da Vinci era vegetariano?”, le preguntó el director Frank Spotnitz al actor Aidan Turner, tras un receso del rodaje de la nueva serie Leonardo, que intenta mostrar más al hombre que al artista.

“No tenía ni idea, pero eso debió haber sido algo único en ese momento (…). Realmente había muchas cosas que no sabía de él”, fue lo que contestó Turner, quien recordó ese momento en una entrevista.

Él, famoso por meterse en la piel de Killi y blandir la espada contra un dragón en las películas de El Hobbit, cambia las armas por el pincel y un ingenio prodigioso convertido en el gran maestro del Renacimiento.

“Tuvimos acceso a sus grandes obras de arte, a sus cuadernos de notas y bocetos y conocimos a Da Vinci como ingeniero, filósofo, inventor y anatomista, pero emocionalmente afrontábamos un reto impresionante (...). Existen fragmentos de documentación que nos muestran tal vez cómo él era como una persona. Tuvo una infancia poco convencional. Fue criado por sus abuelos, no por sus padres y tenía una relación bastante tensa con su progenitor”, reconoció el actor, en una entrevista a la que tuvo acceso EL TIEMPO. La serie Leonardo se estrena el 27 de febrero, a las 8 p. m., por el canal de televisión AMC.



Este Da Vinci es más vulnerable. Foto: AMC

En su proceso de investigación se encontró con una especie de estrella del arte joven; un ser que destilaba ideas y creaciones con la fuerza de un río desbordado.

Fue admitido en el famoso taller de Andrea di Verrocchio en 1469 (Da Vinci tenía 17 años), pero Turner recalca que la apuesta de este proyecto pretende una mirada más seria del personaje.



En el 2013 se estrenó Da Vinci’s Demons (Los demonios de Da Vinci), pero se trató de una visión cargada de acción y fantasía, en la que el maestro no solo se enfrentaba a retos artísticos o inventos militares, sino también a intrigas políticas y batallas contra sectas poderosas con ciertos toques sobrenaturales.

Esa fue, en realidad, una verdadera locura que duró tres temporadas y hasta tuvo a la actriz colombiana Carolina Guerra convertida en Ima, una diosa Inca que no ve con buenos ojos la llegada del artista a su tierra, que parecía expandir esa idea de conquistador a terrenos sentimentales.



Leonardo está a años luz de esos giros de entretenimiento épico, aunque se atreve a hurgar en terrenos emocionales y psicológicos. “¿Cuáles eran sus vulnerabilidades?, se preguntaba el protagonista.



“Su sexualidad también es algo que cubrimos en el programa, que no he visto en otras series sobre él. Es una montaña enorme de posibilidades. Tratamos de encontrar el núcleo emocional y el centro de esta persona, sus motivaciones y cosas como que era introvertido, y que era menos sociable que Miguel Ángel”.



“Parecía una persona más privada, por lo que podemos deducir que fue un personaje vulnerable y muy humano”.

Más preguntas

Este Da Vinci de Turner busca acercarse más al espectador común, que al experto en arte. Foto: AMC

Sumado a eso, la serie promete un retrato en el que la desconfianza era una raíz de la personalidad de Da Vinci.



“No confiaba en las primeras personas que conoció en su vida (sus padres), entonces, ¿cómo era emocionalmente? Él va a confiar en alguien más en sus primeros años. Y eso pudo haber sido difícil para él; como artista también estás mostrando tu trabajo a otra gente y eso debió ser muy complejo al principio, antes de madurar y tener más confianza y experiencia”, reflexiona el actor, quien afrontó retos de todos los matices para interpretarlo.



“Era zurdo y si estás interpretando a uno de los grandes pintores, quieres que sea auténtico. Yo soy una persona diestra y quiero que parezca real, así que una de las primeras cosas que hice fue escribir con la mano izquierda porque quería ser experto en hacerlo. Eso sucedió bastante rápido y toda la pintura que hice en el programa fue con esa mano”, cuenta.



Aunque también fue interesante el trabajo de Turner para hacer verosímil una sensibilidad muy especial del gran artista que estaba conectada con su profunda relación con la belleza, la naturaleza y la verdad.

“Él creía que la belleza estaba en la verdad y que la verdad estaba en la naturaleza, a diferencia de (y de nuevo los compara) Miguel Ángel, que tenía un enfoque muy diferente. Miguel Ángel vio la belleza de manera diferente; con el cuerpo humano, alargaría los cuellos y tendría en cuenta las poses de los antiguos griegos y romanos, cosas que irritaron a Da Vinci. Da Vinci no encontró la obra de Miguel Ángel veraz u orgánica.



“Leonardo era un asombroso observador de la naturaleza, pero estaba obsesionado con los detalles y eso le absorbía la vida, por lo que o perdía de vista todo lo que lo rodeaba”, explicaba el protagonista con una seguridad sorprendente y quien ahora dice sin miedo que la pintura de Da Vinci es como las fotografías de alta definición, “solo que más bellas y llenas de detalles”. Esperemos que la serie también nos sorprenda.

