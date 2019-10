Así fue la vida de Alfred antes de ser el mayordomo de Batman

"No tenemos mutantes ni personas con poderes especiales, todos son personajes con defectos muy humanos”, dice el actor Jack Bannon en una entrevista para EL TIEMPO, al referirse a 'Pennyworth', serie que cuenta las aventuras de Alfred, el famoso mayordomo de Batman, antes de ser la verdadera mano derecha del famoso superhéroe de DC Comics.

el magnate Thomas Wayne es interpretado por Ben Aldridge, antes de convertirse en el papá de Batman. Foto: Starzplay

La producción, que estará disponible desde mañana para Colombia en la plataforma StarzPlay (por Apple TV), desarrolla la historia ambientada en la época en la que Alfred Pennyworth hacía parte de las fuerzas especiales londinenses. Se trata de un acercamiento más claro, humano y social en plena década de los 60.



El guiño con el cómic del hombre murciélago se comienza a vislumbrar en la naciente relación laboral del protagonista con el magnate Thomas Wayne, interpretado por Ben Aldridge –antes de convertirse en el papá de Batman–. Pero tanto Jack Bannon como Ben Aldridge revelaron a este diario que la serie ofrece otros elementos en su trama.

¿Cómo definen realmente a 'Pennyworth'?

Jack Bannon: Es un drama psicológico, una especie de thriller de espionaje. No son personas que se convierten en superhéroes, sino en algo que yo llamaría superhumanos.



¿Cómo se equilibra esa expectativa del conocedor con la de quien apenas está descubriendo la vida del hombre que crió a Batman?

Jack Bannon: Creo que complacerá y entusiasmará a los fanáticos de DC llenando los vacíos de este brillante personaje y creo que también traerá una nueva base de seguidores, porque tiene un poco de todo. Si eres incondicional de las historias de DC, definitivamente hay detalles y referencias para mantenerte feliz.



¿Cree que la serie le da un nuevo aire a un personaje que parecía quedar siempre a la sombra de un héroe más grande?

Ben Aldridge: Definitivamente. Él es un hombre detrás de la sombra de otro, pero es tan interesante que necesitaba una historia propia. En la serie se descubre por qué Alfred tiene ese conocimiento y esa sabiduría que luego transmitirá a Bruce Wayne.



En realidad, Alfred Pennyworth también vivió una vida similar a la de su jefe. Ha sido un hombre problemático entre el bien y el mal, pero eligió el bien.



¿Cuál cree que es el reto que tiene la serie, dado que existen otros personajes y otros universos que han logrado el éxito en la pantalla de TV?

Jack Bannon: Se mueve en un mundo diferente, en Londres distinto. Bruno Heller, nuestro guía en la serie, y Danny Cannon crearon algo realmente original.



Ben Aldridge: Es una serie un poco nostálgica y toma prestado lo mejor de la década y la ciudad, conectados en una especie de desarrollo cultural con la moda y la música, eso también está ahí (….) Pero es un universo alternativo con un sistema político diferente y un mundo en el que suceden cosas muy extrañas.



¿Qué descubrió o le asombró de 'Pennyworth'?

Jack Bannon: Descubrí todo, no sabíamos nada de esta parte de la historia. Hay algunas cosas bastante interesantes por las que Alfred tiene que pasar, como sus heridas de guerra, que ha estado llevando de su vida, al ser un militar británico. Thomas Wayne también está en una posición en la que tiene que tomar decisiones extremadamente importantes y arriesgar la vida de otras personas por lo que él considera un bien mayor.



En un mundo tan polarizado ¿es relevante la idea de fortalecer la imagen de un héroe en la ficción que lleve a que la gente reflexione?

Jack Bannon: La serie me enseñó cómo ver las cosas desde un punto de vista diferente, que todo no es ni blanco ni negro. Tal vez no hay buenos ni malos. No es tan simple como eso, la serie desdibuja la línea entre el bien y el mal.



¿Y cómo define el tono de la serie?

Jack Bannon: ¡Sexi! ¡Seguro sexi! Es realmente impredecible. Es divertida, ingeniosa y audaz, y te encuentras riéndote de cosas por las que no habías pensado en reír antes, pero al mismo tiempo jadeando por otras.



Ben Aldridge: También hay algunos elementos de amabilidad y romance. El estilo y el formato del programa evolucionan con algún elemento sobrenatural y detalles de trama mafiosa que también aportan mucho.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

CULTURA