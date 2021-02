Una película recuerda que el amor a primera vista es algo aterrador

Into the Dark es la casa de una serie de películas que tratan de mezclar elementos del horror y el cine fantástico con tramas más pegadas a la tierra. El mejor ejemplo de este aspecto es Tentáculos. Pero no se dejen engañar por este nombre que sugiere horror atmosférico al estilo de H.P Lovecraft o Clive Barker (el creador de Hellraiser), en realidad se trata de una historia de amor, de encuentro y de conexión rápida que termina de manera extraña.



Tara (Dara Dori) encuentra en Sam una oportunidad para reconciliarse con la idea del amor, pero lleva en sus espaldas muchos secretos y relaciones que han terminado muy mal. En la trama seguimos a esta pareja pasar por situaciones un tanto fuera de lo normal y se revelan algunos detalles de que hay algo fuera de este mundo que sería el detonante de algo horrible ante un panorama de idilio, creíble, pero no también extraño.



“Creo que hay algo de ese elemento de encuentro que ha mostrado Hollywood en otras producciones y que aquí se muestra en contraste con la imagen de una mujer monstruo”, comenta la directora Clara Aranovich en una charla con EL TIEMPO. Téntáculos se puede ver hoy (19 de febrero) a la medianoche por el canal de televisión paga Space.



“El amor llega y hay como una metáfora de cambio y de la sexualidad de la protagonista. Eso fue algo que me encantó explorar con mi personaje que, a la vez ofrece una especie de manipulación sobre Sam que es muy poderosa”, agrega la protagonista Dana Drori.



Tentáculos no es un terror convencional, hay que insistir en eso, exige un poco de paciencia y parece llevar esta retorcida y adictiva historia de amor a un terreno sin sobresaltos.



De hecho, tiene un ritmo de película independiente, que se sostiene en la transformación emocional y física de Tara. “Puede parecer un poco contemplativa, con esos acercamientos lentos tratando de revelar un poco el mundo en el que todo está sucediendo, para luego dar paso a un giro un poco retorcido e intenso” complementa la directora.

Sam ((Casey Deidrick) ve como su amor se desmorona. Foto: Canal Space

En realidad, se trata de una película que apela más al suspenso y que no tiene miedo de usar todo lo que esté a su alcance para verse más grande, no tanto en lo violento o en lo sangriento. Su apuesta es más cercana al terror psicológico.

“Tiene ese toque sobrenatural, pero creo que la película le ofrece a la historia el contexto perfecto para mostrar algo que parece real, pero que podría estar en la mente de los protagonistas y eso puede llevar a un interesante debate entre quienes la vean”, puntualiza la guionista Alexandra Pechman.



