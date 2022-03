Paolo Genovese fue el artífice de la película 'Perfectos desconocidos', una comedia estrenada con gran éxito en 2016 y que cosechó varios premios. Se hicieron versiones en España, México, Corea y Francia.



Luego se convirtió en obra teatral y ahora llega a Colombia, al Teatro Nacional La Castellana, dirigida por Jorge Hugo Marín.



En una cena, una noche de eclipse de Luna, un grupo de amigos muy cercanos proponen un juego: todos deberán leer en voz alta los mensajes y los correos que guardan en sus celulares, y atender las llamadas que reciban.



Lo que empieza como una forma de pasar el rato mientras llega el eclipse pasa a una exposición de sus vidas privadas, con cosas buenas y malas, y con muchos secretos que se descubren a través de la tecnología y de sentimientos que no creían tan fuertes en ellos, como la hipocresía.



Mabel Moreno, Carlos Manuel Vesga, Carolina Acevedo, Laura Junco, Giancarlo Mendoza, Patrick Delmas, María José Jaramillo y Fernando Arévalo son los actores que están en escena y aprovechan para poner al público ante la disyuntiva de si se expone o no esa otra vida que hay en los dispositivos de cada uno.



Marín (Medellín, 1981) es el encargado de darle orden a esta obra. Maestro en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia, es actor, director y dramaturgo.



En el 2009 cofundó La Maldita Vanidad, un grupo teatral con casa propia en Teusaquillo, un espacio en el que se han montado unas 15 obras de su autoría y bajo su dirección.

El autor intelectual, Los autores materiales, Como quieres que te quiera, Morir de amor, Matando el tiempo, Villanos de Shakespeare, Kassandra, La Cossio desnuda, Si me muero es suya y El palmeral son algunos de los montajes que han tenido su dirección.

El director habló con EL TIEMPO.

(Tal vez quiera leer: 'Citynoticias' ganó el India Catalina a mejor noticiero local)



¿Por qué aceptó dirigir esta obra?

Quería hacer comedia inteligente, y Perfectos desconocidos es el texto ideal.



¿Por qué es un texto ideal?

El guion tiene alrededor de 4 o 5 versiones en cine y teatro, cada sociedad la actualiza en su contexto y sigue funcionando, la razón es que es muy actual y los perfiles de los personajes abarcan un grado de identificación muy alto en muchos tipos de públicos.



¿Cómo es trabajar con este grupo de actores?

Una experiencia exigente, por lo apretado de los tiempos. Es un elenco con múltiples compromisos, pero fuimos rigurosos y eso, creo, se ve en la escena. Los actores que hacen tanta televisión están acostumbrados a resolver rápido, y la obra exige eso.



Ahora nuestros secretos están en un teléfono, que además es despertador, reloj, banco... ¿Qué opina de que la vida esté ahí?

La obra tiene una premisa que define muy bien esta nueva manera de relacionarnos con la tecnología, la de las tres vidas que dice la obra: la pública, la privada y la que esconde nuestro celular. Existe una dependencia inmensa con ese aparato, y el montaje reflexiona sobre eso: somos una sociedad de tránsito en la relación presencialidad y virtualidad, y la pandemia contribuyó enormemente a eso.

(Le puede interesar: Goyo, de ChocQuibTown, presenta 'En letra de otro', su álbum en solitario)



¿Cuáles son sus dramaturgos favoritos?

Tengo algunos que son de consulta permanente y han creado un vínculo en mí muy importante, como Chejov o Shakespeare y su relación vida y muerte, pero me interesa leer autores contemporáneos como Sergio Blanco, Daniel Veronese, Alberto Conejero, Enrique Lozano, Erik Leyton, Tania Cárdenas, Albert Tola. Encuentro identidad y lenguaje, difícil de ver en estos tiempos.



Con La Maldita Vanidad ha sido transgresor y ha construido mucho con los actores. ¿Cómo lo logra?

El teatro no es posible sin el trabajo en equipo, pero no solo entendido como reunir talentos para un proyecto, sino como un acompañamiento creativo que con el tiempo se vuelve tan íntimo y personal que se convierte en familia. Y, como toda familia, toca aprender a convivir y sostener en medio de las dificultades y los triunfos. He contado con la suerte de poder realizar los proyectos que he deseado con una premisa: buscar siempre la excelencia artística.



¿Le pasa que los personajes le hablan, le piden cambios?

Las obras hablan, y el pensamiento de un personaje también se puede actualizar, como pasa en la vida. Con los años, las obras no se deben volver piezas de museo, necesitan estar en comunicación con sus espectadores. Pensar que las obras y los personajes son inamovibles una vez se estrenan es mediocridad creativa.



A propósito: ¿tiene muchos secretos en el celular?

Muchos, pero por eso tengo uno de poca memoria para poder borrarlos y estar actualizándolos.



¿Dónde y cuándo?

Teatro Nacional La Castellana. Calle 95 n.° 47-15, Bogotá. Jueves y viernes, 8:30 p. m. Sábado, 6 y 8:30 p. m. Domingo, 6 p. m. Informes: teatronacional.co