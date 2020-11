A ‘The Mandalorian’ no le pesa el legado de ‘Star Wars’

No se necesita (del todo) ser un fanático o conocedor a ultranza del universo cinematográfico de 'Star Wars' para disfrutar 'The Mandalorian', la serie más poderosa de la plataforma Disney +que acaba de llegar al país. Solo ese detalle le da las de ganar a una producción que se arriesgó sin miedo ni complejos a llevar la telenovela espacial que en un tiempo que ya parece lejano creó George Lucas.

Él mismo Lucas definió así su saga de ciencia ficción, naves y guerreros con poderes mentales envidiables que a la par contaba la historia de hermanos que no se conocían, malvados que confesaban su paternidad y conflictos de la niñez de algunos que afectaban a todo el universo.



Un melodrama que dio un salto gigantesco para convertirse en una pieza de culto, de adoración y d crítica entre puristas y fanáticos incondicionales de sus historias. Con ese panorama y tras una última trilogía que dejó en muchos una sensación un tanto agridulce, la llegada de la serie 'The Mandalorian' como la cereza en el pastel de Disney + es una apuesta segura y un producto que vale la pena descubrir.

Concebida como una historia independiente que conecta con algunos acontecimientos expuestos en 'Star Wars', 'The Mandalorian' brilla al contar de manera más contundente y rápida las aventuras de un caza recompensas que afronta una misión muy compleja.

Se alimenta de la estética visual de su fuente de inspiración, pero lo más interesante es que retrata una tierra de nadie en la que hay agitación política y ausencia de poder: panorama perfecto para un forajido de casco y traje metálico que no sigue las reglas y casi que no tiene nada que perder.

Pero saltando la nostalgia, 'The Mandalorian' es más juguetona, si se quiere más divertida al ser parte de una experiencia alrededor de la marca Star Wars. No genera ese conflicto que sufre el fanático incondicional cuando ve un giro inesperado en lo que él cree que debería ser el siguiente paso de la historia.



Lleva un ritmo rápido y deja en punta cada episodio (un mandato de la vieja escuela televisiva que aquí funciona muy bien).



Mando, su protagonista, es más básico y directo y se mueve en un ambiente hostil y lleno de contrastes, en el que no pueden faltar guiños y elementos que recuerdan que todo sucede en el marco de esa historia que comenzó en una galaxia muy... muy lejana-sería el colmo que no fuera así- pero tiene ese sabor propio, que el experto como el neófito en el tema van a descubrir y disfrutar, aderezado con el estreno semanal de un nuevo episodio de la segunda temporada de la serie, que despegó bien y que parece dar otros saltos sin dejar a un lado el legado que lleva en sus hombros.



